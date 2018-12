IJskast vol restjes? Zo maak je er nog wat lekkers van

Nodig voor wie nog thuis is:

• vleesresten in blokjes

• groenteresten, in blokjes

• jus

• aardappels, wortels en knollen, in grove stukken

• olijfolie

Bereiding:

Wanneer je het vlees, kip, kalkoen, ham, eventueel gaar rundvlees, rollade of wat dan ook nou eens in dobbelsteentjes snijdt. Dat leg je op de bodem van een ingevette ovenschaal. En je doet daar bijvoorbeeld de gekookte spruiten bij die nog over waren. Mooi, nu gaat het al ergens op lijken.

Heb je nog een zak doperwten in de vriezer? Natuurlijk wel, iedereen heeft doperwten in de vriezer. Strooi ze tussen het vlees en de spruiten. Jus over. Druppel over het vlees. Bestrooi met wat Provençaalse kruiden.

Wortels niet op opgegeten, hier en daar een verdwaalde raap, geroosterde aardappelen. Ze vormen de bovenlaag. Of kook er even een paar aardappels en snij die in stukken en leg er bovenop. Dan flink olijfolie over het geheel. De oven staat op 180 °C en je schuift de restjes er 20 minuten in.

Nee, geen kaas. Fris biertje erbij, een Jever, ook alcoholvrij erg lekker.