Dit moet je weten als je een pup plaatst bij een ’oudje’

Piet Hellemans: „Honden zijn sociale dieren en hebben behoefte aan gezelschap. Ze zien mensen min of meer als soortgenoten, maar deze kunnen niet volledig de rol van een andere hond overnemen.

Honden moeten dagelijks andere viervoeters ontmoeten om ze te besnuffelen en met ze spelen en zo mentaal en fysiek in orde te blijven. In uw situatie hangt het van het karakter van uw overgebleven hond af.

Is hij speels? Is zijn gedrag erg veranderd na het wegvallen van de andere hond? Speelt hij graag met pups of wordt gebeurt dat bijna niet meer? De kans dat honden het goed met elkaar kunnen vinden, is het grootst als ze ongeveer even oud en van tegengesteld geslacht zijn. Mijn advies: ga eens met de hond (en gezin) een dagje ’daten’ met andere honden in het asiel.

Kies samen met de hond een nieuwe viervoeter uit als er een duidelijke klik tussen hond en baasjes is.”

