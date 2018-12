Zo veel calorieën kreeg je de afgelopen dagen binnen

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Een lekker hapje, een drankje erbij, nog een lekker hapje. En dan nog het kerstdiner. Inclusief toetje. De kans is groot dat jij de afgelopen dagen heerlijk hebt gegeten en gedronken en niet bezig bent geweest met calorieën tellen. In tegenstelling tot Britse onderzoekers, die zeggen dat we met kerst drie keer de aanbevolen hoeveelheid binnenkrijgen.