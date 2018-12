Recept van de dag: macaronischotel

Nodig voor twee personen:

• 166 gr prei

• 2 eetl zachte boter

• zout

• peper

• 200 gr macaroni

• 180 gr zure room

• 3 dl melk

• 2 theel pittige mosterd

• snufje cayennepeper

• 100 gr geraspte boerenkaas

• 100 gr Buffelmozzarella

• 2 eetl paneermeel

Bereiding:

Eerst de prei natuurlijk snijden en wassen. Klont boter in de pan. Er mag nog waswater aan de prei zitten. Stoof vijf minuten.

Kook de pasta naar keuze, of gewoon macaroni in kokend gezouten water tot net gaar.

Roer melk, zure room en mosterd glad. Breng op smaak met zout en cayennepeper. Rasp de boerenkaas en snij de mozzarella in dobbelsteentjes. Doe bij elkaar. Meng de macaroni met kaassaus en prei.

Het geheel komt in een ovenschaal. De oven komt op 180 graden. Strooi er paneermeel over en leg er heel wat klontjes boter op. Hup in de oven en na 25 minuten is het gerecht goudbruin en ben jij blij. Drink er een amber bier bij.