Zo voorkom je vuurwerkangst bij je hond of kat

1. Uitlaten

Laat een hond overdag goed en lang uit en het liefst in een gebied waar weinig vuurwerk wordt afgestoken. Ga niet tussen 22:00 uur en 2:00 uur met je hond naar buiten op oudejaarsavond. Laat je harige vriend ervoor en erna uit. Houd katten die normaal buiten komen, op oudjaarsdag binnen.

2. Kalmeringsmiddelen

Kalmeringsmiddelen en angstremmers op natuurlijke basis halen de scherpe randen van de angst af maar houden de dieren wel bij bewustzijn. Bij heftige vuurwerkangst zijn er zwaardere middelen via je dierenarts te verkrijgen.

Geef je dieren geen narcosemiddelen. Hierdoor verslappen de spieren, maar de zintuigen blijven vaak wel werken. Dus de dieren horen, zien en ruiken alles maar kunnen zich niet meer bewegen!

3. Verstopplek

Zorg ervoor dat je huisdier altijd een fijn plekje heeft waar hij/zij zich kan verstoppen. Dieren voelen zich het veiligst in een hoek van een kamer of onder een afdakje, onder een bed of een tafel. Leg hier een mand of kussen neer en een bakje water. Een ruimte met weinig of geen ramen is dan ideaal. Rustige muziek kan de vuurwerkgeluiden overstemmen.

4. Steun

Als je dier jou juist opzoekt voor steun, dan kan (of eigenlijk: moet) je dit uiteraard geven. Laat je huisdier lekker tegen je aan liggen of aai je hond/kat. Dit kan steun geven en rustgevend werken.

5. Hulp van een deskundige

Als de angst van je hond of kat voor vuurwerk heel heftig is, schakel dan ruim van tevoren de hulp in van een hondengedragsdeskundige of kattengedragsdeskundige. (Dit is wellicht een goede tip voor volgend jaar.)

6. Soortgenoten

Heftige vuurwerkangst bij een hond zal verminderen als hij omringd is door honden die geen (heftige) vuurwerkangst hebben.

