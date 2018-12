Deze elektrische auto’s komen eraan in 2019

Onderzoeken wijzen uit dat steeds meer consumenten best een elektrische auto zouden willen, maar een definitief ’ja’ wordt nog niet in brede kring gehoord. Dan komen argumenten als de aanschafprijs van de auto, de (toch nog wat beperkte) actieradius en de (toch nog wat gebrekkige) infrastructuur om de hoek kijken. Het aantal laadpalen neemt inmiddels echter wel fors toe, in Nederland staan er inmiddels 36.000. Maar de actieradius is nog altijd lager dan van een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor en een reis moet dus goed gepland worden, je rijdt niet meet ’op de automatische piloot’ naar de eindbestemming, omdat je met een conventionele auto overal snel kunt tanken.

De iX3 oogt wat buitenproportioneel hoog en wordt in China gemaakt. Ⓒ bmw

De ontwikkeling van de elektrische auto staat niet stil. NISSAN introduceerde de tweede generatie van de Leaf. In de basis is die auto gelijk aan de eerste editie, maar wel met nieuwe techniek en een vers getekende carrosserie. De auto kreeg bovendien een grotere batterij. Dankzij de capaciteit van 40 kWh bedraagt het bereik (op papier) nu 378 km. Dat is fors meer dan zijn voorganger had. Op de Consumer Electronics Show in Las Vegas debuteert over twee weken het topmodel van die Leaf, waarin een nog sterker 60 kWh-accupakket monteert. Met bovendien een sterkere elektromotor. Dezelfde aandrijflijn komt in 2020 ook beschikbaar voor de nieuwe Qashqai, waarmee Nissan dan zijn eerste elektrische SUV heeft. Een dergelijke combinatie wordt in de toekomst erg populair. Eerder dit jaar kwamen Hyundai en Kia al met respectievelijk de Kona EV en de e-Niro, eveneens twee (kleinere) SUV’s. Er zijn verschillende redenen voor producenten om voor een dergelijke model te kiezen als het om elektrificatie gaat. Allereerst zijn de marges hoger en daarnaast hebben de modellen een grotere bodemvrijheid waardoor de accu’s eenvoudiger in de bodemsectie kunnen worden ondergebracht.

Vandaar ook dat de premium merken Jaguar, Audi, Mercedes-Benz en BMW met een hoog model komen. Laatstgenoemde fabrikant heeft al jaren het i-label met de volledig elektrisch aangedreven i3 en de hybride-sportwagen i8. Daar komen binnen twee jaar drie modellen bij, de iX3, i5 en de productieversie van de conceptcar iNext. De iX3 komt als eerste. Hij wordt eind 2019 voorgesteld, waarna in China de productie start. Het accupakket krijgt een capaciteit van minimaal 70 kWh en de range moet boven de 400 km liggen. De i5 wordt een kleinere sedan die voor 2020 staat gepland en de iNext komt aan de top van het programma. De auto is inmiddels getransformeerd van sedan tot SUV.

De Mercedes EQC moet in de premium middenklasse potten gaan breken.

Met de iX3 krijgt BMW concurrentie van de MERCEDES-BENZ EQC. Deze ongeveer 80 mille kostende SUV is reeds voorgesteld, maar de Duitsers toonden hem alleen omdat Audi op datzelfde moment de E-Tron presenteerde. Audi’s elektro-SUV (met 95 kWh sterke batterij en een range van meer dan 400 km) staat nu bij de dealer, maar we moeten nog tot de tweede helft van 2019 wachten voordat de zware EQC met zijn iets krappere actieradius van maximaal 400 km (80 kWh-batterij) verschijnt. Beide modellen vormen het startpunt voor een EVoffensief van het Duitse merk. Mercedes plant de komende drie jaar tien elektrische modellen, die allemaal een EQ-aanduiding dragen. De EQA (A-Klasse, 2020) is de middenklasser, de EQS (S-Klasse, 2021) het topmodel. Overigens levert dochtermerk Smart zijn modellen vanaf 1 januari alleen nog als EQ, dus elektrisch.

Met de E-Tron Sportback brengt Audi een elektrisch aangedreven SUV.

De AUDI E-Tron, die met een prijs van dik 80 mille op hetzelfde prijsniveau ligt als de Mercedes EQC, heeft een grotere accu (90 kWh) en komt verder op een volle acculading (417 km actieradius), terwijl de E-Tron ook een batterij heeft die sneller kan worden geladen. Naast de praktische E-Tron stelt Audi later in 2019 een tweede variant voor, de E-Tron Sportback. Die vijfdeurs hatchback heeft onveranderd een hoge zitpositie, maar oogt dynamischer. In 2021 komt er een derde elektro-Audi. Die ’GT’ gedoopte E-Tron deelt zijn technische basis met de Porsche Taycan. Kleinere modellen volgen later op basis van de Volkswagen I.D. Concept.

Met de elektrsiche XJ dient Jaguar vooral BMW en Mercedes van repliek. Ⓒ Autocar

TESLA en JAGUAR bieden in de klasse van de E-Tron en EQC al een SUV aan, te weten de Model X en de I-Pace. De Engelse fabrikant heeft met die I-Pace knap werk geleverd. De auto beschikt vooralsnog alleen over een grote 95 kWh-batterij en biedt een enorme actieradius (480 km). Het laadproces gaat echter langzaam. Niet alleen als het om een SUV gaat is Jaguar merken als Audi, Mercedes en ook BMW voor, maar ook voor wat betreft de sedans. Volgend jaar stelt het merk zijn vlaggenschip XJ voor en van die luxe limo komt eveneens een versie met volledige elektroaandrijving.

BMW heeft voor zover bekend geen elektrisch aangedreven toplimousine op stapel staan. PORSCHE daarentegen wel, want daar wordt de productieversie van de Mission E als ’Taycan’ gebracht. Het model is vanaf de basis als elektroauto ontwikkeld en heeft een speciaal ontwikkeld ’Premium Platform Electric’, waarvan ook Audi gebruik gaat maken. De Taycan komt als sedan en als (iets hogere) hogere stationwagen. Porsche verwacht 20.000 exemplaren per jaar van de Taycan te verkopen.

Fors meer dan er van de tot 155 stuks gelimiteerde ASTON MARTIN Rapide-E zullen worden gemaakt, maar voor de Engelsen is de vierzits sportwagen een opwarmertje richting het elektromerk Lagonda, dat vanaf 2021 actief moet zijn. Onder dat submerk komen verschillende sedans op de markt, allemaal met elektroaandrijving.

In de meer betaalbare klasse (waarbij je toch aan minimaal 30 mille moet denken) staat ook veel te gebeuren. Na een proef met meer dan 600 hatchbacks komt MINI met een elektrisch seriemodel. Over de specificaties is nog niets bekend, maar het is mogelijk dat die Mini Cooper E zijn techniek met de BMW i3 deelt. Volgend jaar weten we dat pas zeker. Die Mini zal dan de strijd moeten aangaan met de DS 3 Crossback E-tense. Die vijfdeurs SUV heeft in de vloer een 50 kWh-accupakket waarmee 300 km kan worden afgelegd. Dezelfde aandrijflijn zal door het moederconcern PSA direct beschikbaar worden gesteld aan PEUGEOT en OPEL, die momenteel werken aan de opvolgers van de 208 en de Corsa. De elektroversies zullen nauwelijks van de reguliere types afwijken en kunnen zodoende op dezelfde productieband worden gemaakt.

Concurrent RENAULT komt met de tweede generatie van de Zoe. Naar verluidt krijgt het model een nieuwe architectuur, maar is het design nauwelijks anders. Zonder twijfel de leukste nieuwkomer komt overigens van HONDA. Het Japanse merk brengt de productieversie van de Urban Concept allereerst op de Europese markt en pas later in Japan zelf. De specificaties zijn nog niet bekend. Wat MAZDA van zijn eerste elektrische model gaat maken, is niet bekend. De auto komt in de tweede helft van 2019. Hij staat op de bodemsectie van de nieuwe 3. Er komen twee versies. Eentje beschikt over een volledig elektrische aandrijflijn en de ander krijgt er een rotatiemotor als actieradiusvergroter bij. Een dergelijke opbouw van het gamma had BMW tot voor kort voor de i3 ook, maar volgens de Duitsers was er nauwelijks vraag naar de versie met benzinemotorondersteuning.

Een klasse hoger (C-segment, de Golf-klasse) positioneert VOLKSWAGEN de I.D. Neo of I.D. 3, de definitieve naam is nog niet bepaald. Die I.D. is net zo lang als de Golf, maar biedt de ruimte van een Passat. Hij komt in meerdere batterijversies en zou rond de 35 mille moeten gaan kosten. Volkswagen toont de vijfdeurs eind 2019, de levering start begin 2020. Vervolgens brengt het concern inclusief de modellen bij de dochtermerken Audi, Seat en Skoda nog 26 modellen in zeven jaar. Onder Volkswagen-label komen o.m. een grote sedan, SUV en bestelwagen.

VOLVO tenslotte heeft het submerk Polestar in het leven geroepen als fabrikant van elektrische auto’s, maar onder eigen vlag verschijnen ook elektromodellen. De XC40 is het eerste type waarvan een volledig elektrische versie komt en ook van de XC90 volgt rond 2021 een EV-uitvoering.