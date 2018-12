Adjiedj Bakas: ’Rijken worden steeds rijker, armen steeds armer’

Volgens de trendwatcher is een samenleving ontstaan waar de wetten van het schoolplein heersen. „De opstand van de Gele Hesjes is een van de eerste tekenen dat de burgers het niet meer pikken. Er is een welgestelde elite ontstaan die alles heel goed voor zichzelf regelt en geen idee heeft hoe de gewone man moet rondkomen. Rijken worden steeds rijker en armen steeds armer.”

2019 wordt volgens de trendwatcher het Jaar van de Grote Opruiming. „Veel mensen hebben het gevoel dat zaken veel te lang op hun beloop zijn gelaten. Neem die schandalige bedreiging van burgemeesters, toch ongekend? Op het platteland zoeken boeven open en bloot naar geschikte agrarische gebouwen om drugslaboratoria of wietplantages op te zetten. De burgers staan machteloos aan de zijlijn.”

We zien ’democratiemoeheid’, registreert Bakas ook. „Een hang naar sterke mannen die autoritair zijn, maar die tenminste wel zijn verkozen. Het Trumpisme gaat zich trouwens uitbreiden. Ik voorzie zijn herverkiezing en daarna treedt zijn dochter aan. Maar de vraag is of er ook in Nederland of Europa een charismatische leider zal opstaan.”

Rust

„Weet je dat we in drie maanden tijd evenveel info binnenkrijgen als onze grootouders in hun hele leven? We gaan daarom steeds meer op zoek naar rust en een rustige omgeving”, zegt Bakas. „Er zal nog meer aandacht voor activiteiten in de natuur komen, want die zijn goed voor lichaam en geest. In Japan is shinrin-yoku oftewel bosbaden een eeuwenoude traditie. Onder leiding van een therapeut ga je op het mos zitten of liggen en laat je de omgeving op je inwerken.”

Gezond oud worden wordt in 2019 een nog groter thema dan het al was. Ook daarbij is Japan een groot voorbeeld. „De bekende blue zones, regio’s waarin mensen langer en gezonder leven. Voedsel speelt daarbij een belangrijke rol. Ook komt er steeds meer een dialoog op gang tussen patiënt, hulpverlener en wetenschap.”

Ook het huis wordt, nog meer dan het al was, een plek om tot rust te komen, met gezellige hoekjes. „Dankzij 3D-behang kunnen we onze plafonds eruit laten zien zoals paleizen uit series zoals Game of thrones.”

Jaar van het Zwijn

Qua kleding is er innovatie in materialen. Afbreekbaar glitter bijvoorbeeld en textiel uit zeewier. Of hergebruikt katoen zoals nu al is te vinden in het merk Seriously Silly Socks. Opvallend gegeven is dat er steeds meer belangstelling voor kindvrije vakanties komt. Ook, of beter gezegd: misschien zelfs juist bij ouders!

Ten slotte: 2019 is volgens de Chinese astrologie het Jaar van het Zwijn. Adjiedj Bakas hecht daar waarde aan. „Het varken heeft een negatieve connotatie. Maar als er één diersoort is die het predikaat ’nobel’ verdient, dan is ’t het varken wel. Mensen die onder dit teken zijn geboren, zijn vaak intelligent, verdraagzaam, loyaal, goedaardig en gezellig. In 2019 gaan we veel trekjes van het varken terugzien. Werklust, goedhartigheid en communicatievermogen, maar ook kriebelend ongedierte afschurken.”

Tegenpolen in huis

Qua kleuren voor het interieur kent 2019 nieuwkomers en blijvers. Blijvers zijn groen, mosterdgeel en (kobalt)blauw. Nieuw zijn goud, paars, beige en pastel. Met natuurlijke materialen wordt rust in huis gecreëerd. We gaan tegenpolen steeds spannender vinden: zachte materialen gecombineerd met ruwe, vierkant samen met rond, mat met glanzend. Onmisbaar in het nieuwe jaar zijn planten, velvet stoelen en poefjes.

Weg met bewerkt voedsel!

Het gebruik van Afrikaanse kruidenmengsels en sauzen zoals ras el hanout en harissa neemt toe. Boters gemaakt van zaden (pompoen, zonnebloem) zijn in opmars. Steeds meer watertjes krijgen een bijzonder smaakje zoals cactus en maple. Fabrikanten gaan vaker adverteren met vezelrijke producten, belangrijk voor de gezondheid. Het blijft echter belangrijk om te checken of al die vezels er ook echt inzitten! We halen steeds vaker onze neus op voor bewerkt voedsel.

Waar gaan we naartoe?

Waar gaan we volgend jaar naartoe op reis? Airbnb heeft de ’trending bestemmingen’ op een rijtje gezet. Trending betekent dat er een sterke toename van het aantal boekingen is te zien. Op veel van deze plekken komt toerisme ten goede aan zowel bewoners als reizigers.

Bijvoorbeeld een opkomende locatie als Accra in Ghana of mogelijkheden om gemeenschappen te herbouwen na natuurrampen, zoals in Kaikoura in Nieuw-Zeeland.

• Kaikoura, Nieuw-Zeeland

• Xiamen, China

• Normandië, Frankrijk

• Great Smoky Mountains, Verenigde Staten

• provincie Buenos Aires, Argentinië

• Accra, Ghana

• Mozambique

• Buiten-Hebriden, Schotland

• Wakayama Prefecture, Japan

• Catskill Mountains en Hudson Valley, Verenigde Staten.

Wat gaan we vervolgens doen tijdens onze vakantie? Ook dat heeft Airbnb uitgezocht via data van de geboekte ’experiences’. Populair zijn mediteren met paarden in Yorkshire, Engeland; bostherapie in Los Angeles; yoga in een stedelijk wijnhuis (San Francisco); pasta maken met oma (Rome) en Indigo & Shibori in de boerderij-achtertuin (Portland, Oregon).