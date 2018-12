7 x sfeervolle uitjes voor de hele familie

Schaatsen tussen treinen

Honderden lampjes, een antieke carrousel, kerstbomen en de geur van oliebollen en stamppot zorgen voor een nostalgische wintersfeer in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Tijdens het familie-event Winter Station (tot en met 6 januari) kun je er op je schaatsen rondzwieren om een heuse historische stoomlocomotief heen, de Nestor uit 1880. De schaatsbaan is dit jaar extra groot zodat er maar liefst 300 schaatsers tegelijk de ijzers kunnen onderbinden. Bovendien is er dagelijks een gevarieerd programma met muziek, workshops en lekker eten. Op het buitenterrein kunnen kinderen kosteloos marshmallows boven een kampvuur roosteren.

Feest voor de zintuigen

Na zes jaar is het vrolijke culinaire circus Palazzo terug van weggeweest. De nostalgische spiegeltent is opgeslagen in Amsterdam-Zuidoost, naast de Johan Cruijff Arena, en biedt een avondvullend programma vol variété, acrobatiek, comedy en muziek. Dit alles onder het genot van een diner, verzorgd door sterrenchef Joris Bijdendijk van restaurant Rijks, de culinaire hotspot van het Rijksmuseum. Palazzo, ’het feest voor alle zintuigen’, blijft tot en met 3 maart aanstaande open. Info: palazzo.org

Het sneeuwt!

In pretpark Toverland in het Limburgse Sevenum zijn tot en met 20 januari de Magische Winterweken. Dat betekent warme vuren, marshmallows roosteren en glühwein drinken tussen de kermisattracties. Hoewel sommige achtbanen een winterslaap houden, is er voldoende te beleven in grotendeels overdekte park. Als koning Winter het buiten laat afweten, laat de directie van Toverland het gewoon binnen sneeuwen. Terwijl de kinderen in de draaimolen gaan, kunnen de ouders in een Tiroler berghut de echte Oostenrijkse après ski sfeer proeven en meezingen met de beste winterliedjes en schlagers. Inhaken en meedeinen, is het devies.

Opwarmen op Muiderslot

Elke dag van de kerstvakantie worden rondleidingen in het Muiderslot gehouden. Een gids neemt jong en oud mee en verhaalt hoe men in de 17e eeuw leefde in dit kasteel waar P.C. Hooft zijn schrijversvrienden ontving. Hoe hield men zich warm? Hoe werd er kerst gevierd? Welke spijzen stonden op het menu? Kaartjes voor de winterse rondleidingen zijn inbegrepen bij de entreeprijs.

Ambacht in grotten

De grote kerstmarkten in de grotten van Kerststad Valkenburg gemist? Gelukkig is lang niet alles inmiddels afgebroken. In de Fluweelengrot zijn de winkeltjes met ambachtelijke producten tot en met zondag 30 december open en in de grot van MergelRijk kun je tot en met 6 januari kerstminiaturen en mergelbeelden bewonderen.

In de Wilhelminagrot zijn de fraaie zandsculpturen nog een hele week te bekijken, gemaakt door kunstenaars uit de hele wereld. Ze maken deel uit van het betoverende Winter Wonderland. Vanaf de Wilhelminagrot vertrekt een verlichte kabelbaan richting Brasserie Wilhelminatoren, waar je een adembenemend uitzicht hebt. Bij mooi weer zijn ook de rodelbanen en de adventure golfbaan open.

Walsend 2019 in

Johann Strauss en Nieuwjaar horen bij elkaar, als Wenen en Sachertorte. Maar zo ver reizen is niet nodig: zaterdag 5 januari komt Wenen naar het Haagse Zuiderstrandtheater. Met de heerlijke walsen en polka’s van Strauss luidt het Residentie Orkest, onder leiding van de energieke dirigent Sander Teepen het nieuwe jaar in. Samen met de sopraan Jeannette van Schaik (foto), een van onze grootste operatalenten, heft het orkest feestelijk het glas op een muzikaal 2019.

Op het programma staan onder meer Johann Strauss jr.’s ouverture Die Fledermaus, Csárdás en An der schönen blauen Donau, Franz Lehárs Meine Lippen, sie küssen so heiß en diverse walsen, polka’s en aria’s. Info en kaarten: residentieorkest.nl

Niks winterslaap

De dagen zijn kort, de nachten lang. Veel dierentuinen openen in de kerstvakantie ook ’s avonds de deuren, zodat bezoekers door hun mooi verlichte park kunnen lopen. Wildlands in Emmen organiseert bijvoorbeeld ’Wildnights’, waarbij een aantal delen van het park zijn geopend tot 21:00 uur. De jungle ziet er sprookjesachtig uit, er branden kampvuren en er klinkt sfeermuziek, en het wordt nóg spannender om wilde dieren te spotten (t/m 6 januari, m.u.v. oudejaars- en nieuwjaarsdag).

