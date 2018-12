Alvast oefenen: zo wens je je internationale vrienden een gelukkig nieuwjaar

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Heb jij veel (digitale) vrienden over de grens en wil je indruk op ze maken? Of vier je de jaarwisseling in het buitenland? Mocht je niet verder komen dan ’happy new year’: zo wens je iemand een gelukkig nieuwjaar in een andere taal.