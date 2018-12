Zo maak je de lekkerste oliebollen

Nodig voor een bollige avond:

• 800 gr fijn volkorenmeel

• 2 theel zout

• 2 theel kaneel

• ¾ l melk

• 1 zakje gedroogde gist

• 50 gr boter

• 50 gr stroop

• 250 gr rozijnen

• rasp van 1 citroen

• 1 stevige appel in kleine stukjes

Bereiding:

Dit is een zoete versie. Meng meel met zout en kaneel. Los gist op in een ½ kopje van de melk, giet in een kuiltje in het meel. Giet er nog een scheut melk bij en roer tot je een vloeibaar deeg hebt. Laat op een warme plek staan tot er blaasjes komen. Smelt de boter tot die net vloeibaar is. Voeg de rest van de melk toe, klop de stroop erdoor. Giet bij het deeg en roer tot een glad beslag.

Voeg dan rozijnen en citroenschil toe. Nu op een warme plek tot tweemaal het volume laten rijzen. Meng dan de stukjes appel door het beslag. Geeft niet als het terugvalt. Olie of kokosolie op 170° C. Bak er telkens drie in zeven minuten gaar. Serveer met een wolk poedersuiker en warm houden op een schaaltje op de verwarming met wat bakpapier er over.

Bij oliebollen drink je Brand Up of een ander mooi hoppig bier zoals Château Neubourg.