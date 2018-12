‘Kinderwens verpestte mijn relatie’

„Met drie kinderen in korte tijd was ons gezin compleet. De laatste bevalling was zwaar geweest en ik vond dat mijn vrouw genoeg had gedaan. Van mij hoefde ze niet tot aan de overgang de pil te slikken. Ik zou er zelf een knoop in laten leggen.

Ik hikte tegen de sterilisatie aan, maar de ingreep bleek een fluitje van een cent. Ik kreeg brochures mee over een eventuele hersteloperatie – alsof ik meteen al spijt zou krijgen – maar ik gooide ze weg. Nergens voor nodig.

Onze jongste was net drie toen mijn vrouw er met een ander vandoor ging. In no time waren we gescheiden.

Al snel probeerden vrienden me aan dates te helpen: „Het hoeft toch allemaal niet zo serieus te zijn?” Maar ik was ontredderd. Mijn ex was mijn maatje en ik had gedacht dat we altijd bij elkaar zouden blijven. Misschien ben ik te veel een romanticus, maar vrijblijvend daten is niets voor mij.

Na een paar jaar begon ik toch weer voorzichtig om me heen te kijken. Inmiddels liep ik tegen de veertig. Ik besefte dat een leuke dame niet zomaar op de stoep staat; ik moest eropuit.

Ik sprak met name af met vrouwen die wat jonger zijn dan ik. Sommigen hadden zelf kinderen. Veel ook niet en het viel op dat zij razendsnel over hun kinderwens begonnen. Soms al op de eerste date! Ik stond elke keer weer te kijken. Zo’n eerste keer snuffel je aan elkaar, je kijkt of er misschien meer in zit. Levensvragen zijn volgens mij pas veel later aan de orde.

Maar een groot aantal vrouwen bleek wanhopig. Ze keken vaak zuur wanneer ik vertelde dat ik drie kinderen heb en bovendien gesteriliseerd ben. Toen ik een van hen vroeg of ik haar nog eens kon zien, zei ze botweg: „Vergeet het maar. Ik wil kinderen.”

Uiteindelijk zat ik aan tafel met Marit. Fris, levenslustig, zo’n vijf jaar jonger dan ik. We hadden veel gemeenschappelijke interesses en ik vond haar aantrekkelijk. Zij had geen kinderen, maar die kwestie bleef lang onbesproken.

We werden dolverliefd en gingen regelmatig romantisch op stedentrip. In Parijs kwam eindelijk het hoge woord eruit. Ze wilde zo graag een kind, zei Marit. Eentje maar. Ik kon toch een hersteloperatie laten doen?

Ik dacht er diep over na. Drie kinderen vond ik eigenlijk genoeg. Weer dat hele circus: luiers, tandjes, eerste stapjes, school... Ik was gewoon in een andere fase van mijn leven beland. Trouwens: wat als ik met Marit zou trouwen en onze relatie het niet zou redden? Dan moest ik me in een weekeinde in tweeën splitsen om al mijn kinderen te kunnen bezoeken.

Ik zag ook niets in een hersteloperatie. Zonder garanties dat ik opnieuw kinderen zou kunnen verwekken.

Ik wilde Marit niet kwijt, dus ik schoof de beslissing voor me uit. Onze relatie verdiepte zich en ik hoopte dat ik alleen voldoende voor haar zou zijn. Maar haar geduld raakte op en zij zette me voor het blok: een kind, of ik ben weg. Ga dan maar, zei ik boos.

Nu worstel ik me weer door de ene na de andere date heen. Wat heb ik een spijt dat ik Marit heb laten gaan. Ik hád een geweldige vrouw en wilde haar niet geven wat zij wilde.”

In deze rubriek vertellen lezers waarvan ze spijt hebben. Wilt u ook (anoniem) kwijt wat u anders zou hebben gedaan? Mail uw verhaal, 575 woorden, naar vrij@telegraaf.nl.