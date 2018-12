Lezersreacties: ’Hier vieren wij oud en nieuw’

Veel van onze lezers brengen oudejaarsdag door over de grens: Dubai, Australië, Indonesië, Spanje, Thailand. Voor een groot aantal van hen is het zelfs traditie. Ton Lohman viert al veertig jaar nieuwjaar op de Canarische Eilanden. Dit jaar probeert hij Madeira uit. „Een mooi groen eiland en waarschijnlijk heel gezellig.”

Voor Richard Mol is het de eerste keer in het buitenland, in Florida. Best spannend. „Het is maar de vraag of dat ons bevalt, maar het is het proberen waard.” Michiel Spaapen telt in de lucht af naar 2019. Hij stapt ’s avonds op 31 december op het vliegtuig naar Bangkok. „Ik verheug me op het vuurwerk beneden mij in Kazachstan.”

Natuurlijk zijn er ook genoeg mensen die op oudejaarsdag lekker thuis blijven, gezellig bij de huisdieren. „Want ons hondje is bang voor vuurwerk”, zegt Ien de Koning.

Richard Pastoor schrijft vanuit Los Angeles dat hij droomt van de „ultieme oudejaarsviering” op Samoa. „Net ten westen van de datumgrens waar je als eerste ter wereld nieuwjaar viert. Op nog geen uur vliegen ervandaan ligt American Samoa, ten oosten van de datumgrens. Als je daar op 1 januari vanuit Samoa naartoe reist, arriveer je er op 31 december. Twee keer oud en nieuw!”

Sneeuw

Mijn gezin en ik komen tot rust in een herstellingsoord in een Russische taiga, ergens in de Oeral. Daar hebben we een redelijke sneeuwzekerheid, mooie natuur en veel comfort. Met een spa en live entertainment. Wel op z’n Russisch, dus comfortabel maar niet super-de-luxe. Omdat we jarenlang in Thailand hebben gewoond, hebben onze kinderen van 2 en 6 nog nooit in verse sneeuw gespeeld. Zij hebben er zin in!

Joost Duisterwinkel

Uitzicht

Weg van de kou en de herrie in Nederland: wij gaan naar Dubai om het nieuwe jaar in te luiden. De temperatuur is daar in deze periode heerlijk en het vuurwerk schijnt er fantastisch te zijn. We willen een mooi plekje opzoeken met uitzicht op de Burj Khalifa.

Maartje Nuns

Stedentrip

Wij maken al een aantal jaar op rij een stedentrip in de kerstvakantie. Dit jaar vieren we oud en nieuw in Hongkong. We zijn erg benieuwd naar de grote vuurwerkshow rond de baai.

Simone Sutmuller

Duiken

Tijdens de jaarwisseling zijn we op op Nusa Lembongan bij Bali waar we onder meer met manta’s gaan duiken. Onze leukste oud en nieuw was in Sri Lanka toen alle wensballonnen de lucht in gingen. Wij zijn graag zo ver mogelijk weg met die verplichte feestdagen!

Carla Kuil

Efteling

Sinds vijf jaar is het bij ons traditie om oud en nieuw in de Efteling te vieren. Wel druk, maar er hangt een geweldige sfeer. Het vuurwerk is spectaculair! Helaas was het vorig jaar niet zo’n succes vanwege de stromende regen. Verkleumd vierden we de jaarwisseling uiteindelijk in ons hotel. Dit jaar hopen we op een droge nacht!

Esther Tieland

Thuis

Oudejaarsdag vieren we in onze keuken in Gennep. Daar sluiten we de verjaardag van onze oudste zoon Stach af en vieren we de geboortedag van onze jongste zoon Storm. Elk jaar weer bijzonder.

Alberto en Natascha Hoenselaar