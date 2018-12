Harriët: ’Met oudejaarsavond aan boord op Terschelling’

„Het zeilvirus bestaat echt! Toen ik in 1987 op vakantie ging naar Denemarken om op een klipper te zeilen, raakte ik ermee besmet. Terug in Nederland heb ik als matroos aangemonsterd. Na vijftien jaar begon het te kriebelen: ik wilde een eigen schip om als schipper met passagiers te varen.

Het werd deze klipper, de Wilhelmina, die ik al een aantal jaren kende. Vrienden hadden haar gekocht en ik was er toen al een beetje verliefd op geworden. Na vier jaar kwam ze te koop en ik heb er nooit een dag spijt van gehad. Een fijn schip met mooie lijnen, makkelijk te besturen en met heel goede zeileigenschappen.

Er is bijna niets meer van het origineel over. Vanaf 2008 is het schip volledig vernieuwd, met gebruik van mooie, oude materialen. Het matroosverblijf is vorig jaar verbouwd en is heel luxe geworden. Ook de passagiers hebben het goed voor elkaar. Nu is het tijd om de schipperswoning aan te pakken: betere isolatie en wat moderner.

Het voelt waanzinnig om een eigen schip te hebben. Varen is mijn grote hobby. Je hoeft even helemaal niets; de wereld komt pas weer binnen als je hebt aangelegd. Ik vaar altijd op de Waddenzee; een mooier gebied is er niet. Heel dynamisch. Eb of vloed, soms zeehonden.

Met Wadgenieten organiseer ik themareizen, daar geniet ik ook erg van. En van koken voor anderen. Ik heb net een kookcursus bij meesterkok Marco Poldervaart gedaan. Oud en nieuw breng ik al achttien jaar door met een vriendengroep op Terschelling, mijn tweede thuis. Veel collega’s liggen daar in de haven.

Mijn man, zelf schipper, is er dit jaar voor het eerst bij. Meestal is hij aan het werk. Het mooie aan oudejaarsavond aan boord vieren is dat je vanaf het dek het vuurwerk kunt zien. Je kunt heel ver kijken, op het water zijn tenslotte geen obstakels. Als het meezit, zie je zelfs het vuurwerk in Harlingen.”

Eigenaar

Harriët Stalman, schipper

Bootmerk en -type

Tweemastklipper

Werf (gebouwd bij)

Ruytenberg, Waspik, 1983

Motor

DAF 1160

Geschatte waarde

375.000 euro

Mooiste reis

„Harlingen-Delfzijl met min 15.”

Toekomstplannen

„Gasten totaalbeleving bieden.”