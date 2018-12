Knallen vóór 2019: nu of nooit!

Knalshow voor de buurt

Als student is de 20-jarige Jarno Kos uit Koedijk genoodzaakt om op de kleintjes letten, maar als het om vuurwerk gaat, wordt nergens op beknibbeld. „Elke euro zet ik opzij om knallend het nieuwe jaar in te kunnen gaan”, vertelt de vuurwerkfanaat. „De buren weten dat ze eigenlijk geen vuurwerk hoeven te kopen; ’hun’ Jarno verzorgt de show! Vorig jaar heb ik voor ruim 3000 euro aan voornamelijk siervuurwerk gekocht en heb ik iedereen uitgenodigd om op een veldje in de buurt te komen kijken. Het gaf een kick toen er aardig wat publiek op afkwam. Leuk om andere mensen mee te laten genieten! Ik ben het hele jaar met vuurwerk bezig. Via internet houd ik de ontwikkelingen in de gaten en ik check filmpjes op YouTube om te zien hoe de boel precies knalt. Je wilt natuurlijk weten wat je koopt! Afsteken gebeurt keurig via de regels en op de gezette tijden. We moeten met z’n allen vrolijk het nieuwe jaar in.”

Vet aan de bak

Marinus en Maria de Weijer: „Onze bollen zijn een begrip in Amersfoort.” Ⓒ Eran Oppenheimer

Voor Marinus (59) en Maria de Weijer (60) start de belangrijke periode al in oktober. Dan mogen de luiken weer open van hun oliebollenkraam bij winkelcentrum Emiclaer in Amersfoort. Drie maanden lang rijden zij dagelijks van hun nieuwe woonplaats in Duitsland naar hun geliefde kraam. Marinus de Weijer: „Maria en ik runnen deze ’bollentent’ al ruim veertig jaar. We hebben ’m overgenomen van mijn ouders die er in 1923 mee begonnen. Onze oliebollen zijn een begrip in Amersfoort! Nog steeds bakken we naar recept van mijn vader. Maar wel iets preciezer, hoor! Toentertijd werd er iets gemakkelijker gedacht over ingrediënten afwegen...” De spontane bakker vervolgt: „Ik krijg vaak de vraag of ik zelf weleens een bolletje snoep. Nou en of! Een stuk of zes per dag. Van oliebollen krijg je toch nooit genoeg?”

Tuk op hoofdprijs

Ruud Groothuis: „De spanning, daar is het me om te doen.” Ⓒ Eran Oppenheimer

Ruud Groothuis (52) uit Emmeloord moet en zal meedingen naar die felbegeerde hoofdprijzen die diverse loterijen tijdens hun oudejaarstrekking beloven. „Overal waar ik kom, schaf ik vanaf begin december loten aan. Die klapper, daar is het me om te doen. Vanaf 100.000 euro wordt het interessant, haha! Ik besteed een paar duizend euro aan oudejaarsloten, maar heb tot dusver nooit een grote prijs gewonnen. Als je het geld niet hebt, moet je niet meedoen. Dit is mijn enige ’afwijking’ of zonde, als je het zo wilt noemen. Je koopt een droom en heel soms komt die uit. De spanning, daar is het me om te doen. Mijn vrouw en kinderen denken elk jaar: ’O jee, hij gaat weer los...’ Maar hoe lekker zou het zijn om als rijk man het nieuwe jaar in te gaan? Ik ben trouwens gewoon gezellig op oudejaarsavond, hoor. Alleen rond een uur ’s nachts heb ik een half uurtje nodig om al mijn loten te checken.”

Gelukwensen bezorgd

Ria van Boxtel is al ruim twintig jaar bezorgster van verschillende kranten. Ⓒ Eran Oppenheimer

Het einde van het jaar betekent voor krantenbezorgers een goed begin. Gewapend met kaartjes vol gelukwensen gaan zij langs hun vaste adressen. „Natuurlijk om abonnees fijne feestdagen en goed nieuwjaar te wensen, maar het levert ons waardering én vaak een extraatje op”, aldus Ria van Boxtel (62) uit Purmerend. „Als bezorger ben je vrij om te beslissen of je die kaartjes uitdeelt, maar je bent gek als je dat niet doet. Al is het maar om contact te hebben met de mensen die je het hele jaar van hun krantje voorziet. Zij liggen meestal nog op één oor als wij in alle vroegte hun ochtendblad in de bus gooien. Sommigen geven ons een zakcentje, anderen verrassen ons met een doos chocolade of een fles wijn. ” Ria van Boxtel is al ruim twintig jaar bezorgster van verschillende kranten. „Ik heb ooit de krantenwijk van mijn destijds 15-jarige zoon overgenomen omdat hij het te druk kreeg op school. Zes dagen per week sta ik, samen met mijn man, om drie uur ’s nachts op om tot een uur of zeven in touw te zijn.”