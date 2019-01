’Rondreis door Costa Rica op maat gemaakt’

Eerste verre reis naar Costa Rica

Wie: Ben (74) en Ellen (63)

Gaan naar: Costa Rica

Accommodatie: lodges

Tijd: 3 weken

Reden: vakantie.

„Het is onze eerste verre reis. We hebben in Europa reizen gemaakt, maar nooit erbuiten. We dachten: dat komt nog wel, later als we groot zijn. Maar de tijd gaat hard. We worden ouder, mensen om ons heen vallen weg en als we nog zoiets willen, moeten we dat nu doen. We zijn fit en wandelen veel.

Een jaar geleden besloten we te gaan en zijn we naar een bestemming gaan zoeken. We hebben iets meer met het westen dan met het oosten. We spreken allebei Spaans, dus we kwamen al snel bij Midden- en Zuid-Amerika uit.

Op basis van de foto’s die we van de natuur hebben gezien, kozen we voor Costa Rica. Je gaat daar niet naartoe voor de steden, wel voor het groen, de parken en het strand. We gaan zelf rondreizen, maar alles is uitgestippeld. We hebben een georganiseerde reis geboekt bij Witropa Travel dat wordt gerund door een Nederlander die daar woont.

Onze rondreis, met huurauto, is helemaal op maat gemaakt. Daarin is alles verwerkt wat wij willen zien! We hebben al wat excursies geboekt, waaronder een boottocht, een nachtwandeling en een jungletocht met een gids.

De ene keer verblijven we ergens twee dagen, de andere keer zijn we drie dagen op één plek. We willen niet alleen maar racen, maar ook wat relaxen.”

Even terug naar thuisland VS

Wie: Emma (17) en Ben (15)

Terug uit: Florida, Verenigde Staten

Accommodatie: vakantiehuis

Tijd: 5 dagen

Reden: familiebezoek.

Emma: ,,We hebben twaalf jaar in de Verenigde Staten gewoond en zijn nu een jaar in Nederland. Onze ouders zijn Nederlands en ze hebben met ons altijd in het buitenland gewoond. Ik ben in Puerto Rico geboren en Ben in Californië. We hebben ook in Tanzania gewoond vanwege het werk van onze vader.

Nu waren we even in Amerika om Thanksgiving te vieren met onze ’opi’ en ’omi’ en onze oudere broer die in San Diego studeert.

We zijn teruggevlogen uit Miami, maar daar verbleven we niet. We zaten in een plaats op zo’n drie uur rijden van Miami, Cocoa Beach, in de buurt van Cape Canaveral. Zo fijn om even terug te zijn, de familie weer te zien en van het weer te genieten! We verbleven in een mooi huis aan het strand.

We konden maar kort op bezoek omdat we naar school moeten, maar we gaan zeker weer snel onze familie opzoeken. We blijven een tijdje hier wonen, maar ik wil graag terug naar Californië. In Nederland vind ik het te koud en te regenachtig. Ben blijft zeker nog hier totdat hij klaar is met de middelbare school, maar misschien dat hij daarna ook teruggaat.

Tot die tijd reizen we veel, maar dat vinden we niet erg. Hoe meer je reist, des te kleiner de wereld wordt.”