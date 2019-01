Baby met een smartphone

Nu nog – gelukkig – een speelgoedding met lichtjes, bliepjes en een schel rinkelbelletje dat suggereert dat het toestel overgaat, telkens als je op een rood knopje drukt. Maar over drie jaar mogelijk al een echte smartphone.

Want kinderen krijgen steeds jonger zo’n zaktelefoon. Soms al op hun vierde verjaardag, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Een CBS-peiling onder ouders van bijna 4000 Nederlandse kleuters wees uit dat ruim tien procent (441) van de vierjarigen een echt mobieltje heeft en dat 933 vijfjarigen met zo’n ding in hun hand rondlopen. Maar ook dat deze alles-ineencomputer inmiddels gemeengoed is voor (2588) zesjarigen die natuurlijk hun klasgenootjes uit groep 3 van de basisschool moeten kunnen bellen.

Ouders geven hun kind zo’n afschuwelijke, geldverslindende communicator omdat ze willen dat hun kind goed bereikbaar is.

Ze maken zich wél zorgen over de verslavende invloed van zulke ’speeltjes’ op het dagelijks leven, ook al vinden ze dat het hun kinderen meteen aansluiting geeft op de digitale wereld (waaraan sowieso niet valt te ontsnappen).

Alessandro, ons eerste kleinkind – hij is leuk! – lijkt inmiddels alles om zich heen vergeten. Hij zit op de bank, op pakjesavond, en heeft geen oog meer voor alle andere cadeautjes die hij zojuist heeft gekregen. Niet voor de grote houten puzzelstukken, niet voor het autootje van blokken, laat staan voor het winterse speelpakje.

Hij ziet alleen nog de speelgoed-iPhone die hem onmiddellijk in een onwrikbare greep neemt. Speels-plagerige pogingen van mijn zoon om het ding zachtjes uit zijn handjes te pakken, eindigen in gehuil.

Dit is de start van een ander soort leven dan ik gewend ben. De wereld van nu nog iPad, podcasting, fitbit, eyewatch, VR-brillen en andere digitale must haves... en wie weet wat nog allemaal meer wanneer ’Sandro’ vijftien of twintig jaar is.

Ik besef dat er snel een dag komt waarop Alessandro me digitaal de baas zal zijn. Nu al, zo klein als hij is, weet hij wat je met zo’n smartphone kunt doen: je kunt erin praten, geluiden door horen en foto’s en filmpjes mee maken die je meteen kunt bekijken. Het joch poseert als van nature en maakt zelfs swipe-bewegingen. Hij zal me straks bij de hand nemen en zeggen: ’Kom maar opa, ik help je wel. Dit begrijp jij toch niet.’

De evolutie lijkt elke generatie mensen voor te bereiden op wat komen gaat. Welhaast geprogrammeerd passen de allerkleinsten zich aan, handelend vanuit intuïtie. ’Sommige wezens worden nu eenmaal geboren met zwemvliezen, anderen met een tablet of een iPhone...’, duidt een collega nuchter.

En zo is het!

