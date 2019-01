In dit hotel heb je werelds uitzicht over New York

Lopend door de hippe wijk Williamsburg ben ik even weg van het rumoerige en chaotische New York van Manhattan. Hier geen gillende sirenes of gehaaste kantoormensen die me ’s ochtends met een kop koffie in de hand bijna van de sokken lopen. In Williamsburg zijn de mensen relaxed en ontspannen. De bewoners lijken net als ik simpelweg te genieten van de straatkunst en de kleine koffietentjes. Dat is tijdens een lang weekeinde in The Big Apple een welkome verrassing.

Het William Vale hotel torent hoog boven de wijk uit waardoor het uitzicht ronduit spectaculair is. Vanuit mijn kamer kijk ik uit over de East River en ik zie de zon opkomen boven de imposante skyline.

Elke kamer heeft dat prachtige uitzicht en een eigen balkon, wat redelijk uniek is voor Amerikaanse hotels.

Zelfs vanuit het bad zie ik het Chrysler Building en de Brooklyn Bridge. Waardoor ik me overigens meteen afvraag of de bouwvakkers, in het gebouw naast me, mij ook zien liggen.

De inrichting van het hotel is modern en zowel in de lobby en gangen als in de kamers hangt hedendaagse kunst. Leuk dat men heeft getracht de artistieke sfeer van de wijk Brooklyn binnen te halen door ook lokale (straat)artiesten een podium in het interieur te geven. In de lobby hangt bijvoorbeeld een prachtig driedimensionaal kunstwerk van de New Yorkse kunstenares Marela Zacarias die haar galerij ook in de wijk heeft.

In de winter is het rooftop-zwembad gesloten, maar op de 22e verdieping zit ook het Westlight Bar & Restaurant, waar het met het 360 graden-uitzicht heerlijk toeven is. Ook omdat de cocktails (vooral de Chai Colada) erg lekker zijn.

Westlight wordt ook veelvuldig door locals bezocht, waardoor het niet zo’n typische hotelbar is.

Mocht je tijdens de jaarwisseling in New York zijn, dan is het feest dat zij om middernacht op het dakterras organiseren met livemuziek, open bar en natuurlijk een champagnetoost een aanrader.

In ’t kort

Interieur

Modern en van alle gemakken voorzien. Zo heeft elke kamer een heerlijke stortdouche.

Ligging

Rustig maar centraal gelegen en vlak bij de metro die je binnen een kwartier naar downtown Manhattan brengt.

Service

Je voelt je zeer

welkom dankzij de warme benadering van het personeel.

Praktisch

Prijzen vanaf $ 250, maar check thewilliamvale.com of Booking.com voor fijne deals.