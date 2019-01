Terug naar belle époque

Mijn geduld wordt op de proef gesteld. Hiken is leuk, maar met een wandeling bergopwaarts in barre omstandigheden heb ik geen rekening gehouden. De sneeuw komt in grote hoeveelheden naar beneden en er staat een straffe wind. Ik heb het koud en mijn skibroek blijkt niet zo waterdicht als ik dacht. „Kijk daar, een lawine!” roept mijn reisgenoot. Met geweld dondert in de verte een berg sneeuw naar beneden.

„Er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kleding”, verzekert gids Fritz Loretan ons ietwat sadistisch. De kwieke 70-plusser met een stoere, door de sneeuw wit uitgeslagen baard is dan ook wat gewend. In het verleden assisteerde hij bij reddingsoperaties na lawines, waarbij zijn trouwe zwarte labrador Luna een hoofdrol vervulde. Inmiddels worden er geen honden, maar helikopters met infraroodcamera’s ingezet. Luna heeft overigens de tijd van haar leven en dribbelt een metertje of tien voor ons uit. Telkens terugkerend, zich afvragend waar die trage figuren toch blijven.

"Inwoners paraderen massaal in wollen kleding"

We zijn op ontdekkingstocht in het Zwitserse Kandersteg in de regio Berner Oberland. De naam van het dorp is een samentrekking van Kander, de rivier die er gemoedelijk doorheen stroomt, en het Duitse woord voor brug: steg.

Kandersteg heeft dankzij houten chalets een pittoreske uitstraling.

We verblijven in het knusse Hotel Alfa Soleil dat de volgende dag gelukkig wél zijn naam eer aan doet. Onder een strakblauwe hemel maken we een wandeling door het dorp dat 120 jaar terug in de tijd is gegaan.

De inwoners hebben zich massaal in wollen kleding uit de belle époque uitgedost, het tijdperk van eind 19e eeuw tot de Eerste Wereldoorlog. Pofferige bruine broeken, hoepeljurken, chique hoeden en sierlijke parasols komen voorbij. Op straat bakt een vrouw met valse tanden op een houtoven ouderwetse koekjes. In buurthuizen klinken koren die liedjes van weleer zingen.

Deze massale verkleedpartij in de vierde week van januari vindt plaats in het kader van het jaarlijkse belle époque-festijn.

Kandersteg eert dan de periode waarin de Europese cultuur en economie een flinke impuls kregen en het toerisme tot bloei kwam. Destijds werden ook verschillende vormen van wintersport geboren. Boven in de bergen gaat het verkleedfeestje gewoon door. Op de pistes zoeven locals op houten ski’s sierlijk naar beneden, soms zelfs draaiend om hun as.

Maar om het leuk in de bergen te hebben, hoef je niet per se op ski’s te staan. Met hoge snelheid suizen wij op sledes langs speciaal geprepareerde pistes naar beneden, bijna de bocht uit vliegend. Wat een adrenalinekick!

"Bijna uit de bocht op slee"

Onderweg pauzeren we bij het adembenemende Oeschinenmeer dat door vier bergen van gletsjerwater wordt voorzien. Helaas ligt er nu geen Schwarzeis waarop je kunt wandelen of schaatsen. Dat maakt het uitzicht niet minder spectaculair. In de zomer is het er trouwens ook goed toeven wanneer je kunt zwemmen in het tot zo’n 20 graden Celsius opgewarmde Alpenwater.

De tweede etappe van onze slederit is nog wilder. Om snelheid te minderen, steken we de hakken diep in de grond, met een soort sneeuwdouche als gevolg.

’s Avonds dineren we in Landgasthof Ruedihus waar de wijn bij de kaasfondue rijkelijk vloeit. Een traditionele band met accordeonisten maakt de sfeer. Alle gasten nog immer uitgedost in belle époque-kledij!

Was de eerste hike afzien, onze wandeling over de Gemmivlakte, bij de grens met het kanton Wallis, is er een om in te lijsten! In Kandersteg nemen we de gondel naar 2346 meter hoogte, waarna ons gezelschap een soort belle époque-processie vormt, ontspannen wandelend door machtige witte sneeuwvlaktes, onderweg nippend aan kruidige glühwein.

De terugweg naar het kabelstation en restaurant Sunnbüel waar een warme lunch wacht, mogen er ook zijn. Op de stoere sneeuwscooter schiet het witte landschap aan ons voorbij. Niet geheel in de stijl van de belle époque, maar machtig mooi.

Zo kom je er

Wij vlogen met SWISS in een uur van Schiphol naar Zürich, waar we de trein naar Interlaken namen. Zie swiss.com

Reizen per trein is goedkoper met een Swiss Travel System-pas. MySwitzerland.com Informatie over de vakantieregio Bern-Berner Oberland en Kandersteg op madeinbern.com en kandersteg.ch