’Zo sla je je door schuldsanering’

Naam: Peter van Campenhout (66), Appingedam

Beroep: gepensioneerd

Netto inkomsten: 1600 euro

Vaste lasten: 1200 euro

Sparen: niets.

Bekijk ook: Zo start alleenstaande moeder Elvira haar eigen bedrijf

Toen & nu

„Vanaf mijn 29e ben ik zelfstandig horecaondernemer geweest. In al die jaren heb ik allerlei goedlopende zaken gehad, van café tot discotheek. Mijn zaken verkocht ik in 2011. Daarna ben ik nog stadsmanager van Appingedam en van Putten geweest. Ook heb ik nog geïnvesteerd in horecagelegenheden, helaas zonder veel succes, en heb ik zelfs nog een nieuwe zaak opgezet.

Door dat avontuur ben ik in de schuldsanering terechtgekomen. Tot medio 2018 was ik daar 800 euro per maand aan kwijt, nu zit ik op nul. Ik mag tot oktober 2020 niks bijverdienen.”

Budget

„We hebben samen 400 euro per maand te besteden, dan ga je vanzelf bewuster leven. Mijn vrouw is echt een ster in de beste aanbiedingen vinden en voor tweedehands is zij ook niet te beroerd. Zelf had ik er meer moeite mee. Je valt toch van je sokkel als zoiets je overkomt. Vroeger hadden we genoeg te besteden, nu moeten we zuinig leven, maar dat lukt steeds beter. Ik pak eerder de fiets dan de auto en houd me als sigarenliefhebber in. Ik heb een andere kant van mezelf ontdekt; ik kan nu ook genieten van een wandeling door de bossen.”

Overzicht

„Voor mijn zaken heb ik natuurlijk kasboeken moeten bijhouden en dat lukte prima, maar ik ben altijd makkelijker geweest dan mijn vrouw. Zij is dus nu ons kasboek gaan beheren en dat doet ze fantastisch. Zij is wat strenger dan ik en dat is nodig. Ik ben iemand die graag een rondje geeft, maar dan spreekt ze mij erop aan omdat het niet kan. Terecht!”

Financiële misser

„Die investeringen waren al niet slim, maar het danscafé is mijn grootste misser. Ik ben echt een horecaman, wilde heel graag zelf nog iets doen. Het begon een aantal jaren na de verkoop toch weer te kriebelen.

Omdat ik altijd succes heb gehad, dacht ik dat ik het nog wel een keer kon. Maar het liep niet.

Later zei een ondernemer uit een andere plaats in Nederland tegen me: ’Wat jij wilde, kon nog niet in Noord-Nederland; je was je tijd vooruit’. Misschien was dat wel zo. Ik kan het alleen mezelf kwalijk nemen... Ik voel me er wel heel schuldig over ten opzichte van mijn vrouw en kinderen.”

Duurste aankoop

„Het pand dat ik kocht om de discotheek op te zetten. Destijds telde ik er een half miljoen gulden voor neer. Het was een daverend succes en dus ook een slimme investering. Later heb ik het verkocht omdat ik een goed bod kreeg en ik ook wel aan iets nieuws toe was.”

Ik droom van...

„Stiekem zou ik nog steeds heel graag iets in de horeca doen. Mijn geest wil, ik heb nog zoveel liefde voor het vak. Maar ik doe het niet meer. Ik heb mijn lesje geleerd en die les wil ik nu zoveel mogelijk delen. Ik geef lezingen over mijn successen en valkuilen, dat zou ik vaker willen doen. Bij business clubs bijvoorbeeld.

Ik ben ook bezig met een boek over mijn ervaringen. Daar verdien ik niks aan, maar ik wil het graag uitbrengen. Als ik uit de schuldsanering ben, zou ik heel graag weer eens willen reizen. Maar zo makkelijk uitgeven als ik ooit deed, zou ik niet meer doen. Ik leef echt bewuster.”

Ook in Kasboek? VRIJ@telegraaf.nl