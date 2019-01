’Erg leuke mensen in de Eendenwereld’

’Toen ik in Frankrijk op een camping werkte, was er een collega met een gammele Eend. Ik was op slag verliefd. Op de jongen dus, hè...

Elk vrij moment gingen we met de Eend op stap. Tijdens zo’n tocht moesten we soms meerdere keren stoppen om iets te maken. Leuk! Aan het eind van het seizoen ben ik mee terug naar Nederland gereden in de Eend. Thuisgekomen vervloog een van de liefdes, de ander is gebleven.

Ik wilde mijn eigen Eend! Deze vond ik bij een Mercedes-dealer. Knalgeel, verstopt tussen de grauwe Mercedessen. Ik reed er voor het eerst in tijdens de rit naar huis. Er moest meteen een nieuwe dynamo in.

Anderhalve maand later liep de motor vast. Bij een Eendengarage in de buurt zei de eigenaar dat als ik bij hem een gebruikte motor kocht, ik die er in zijn werkplaats in mocht zetten. Het was de eerste keer dat ik zelf sleutelde en het voelde heel natuurlijk. Gewoon doen, veel foto’s maken. Ik werd lid van de Rotterdamse 2CV sleutelclub ’t Eendeëi. Er bleken erg leuke mensen rond te lopen in de Eendenwereld.

Bij een stoplicht reed ik tegen een stilstaande auto. Chassis gescheurd, motor en versnellingsbak stuk. Ik wilde het opgeven, maar anderen van ’t Eendeëi waren positiever: er waren genoeg onderdelen en ik was toch handig? Met behulp van twee geweldige mannen hebben ze me weer de weg op geholpen.

Maar alles piepte en kraakte. Ik dacht: ik ga het nu echt goed aanpakken. De auto is weer perfect opgebouwd en is nu in nieuwstaat. Alleen het laswerk en spuiten heb ik laten doen. De kleur is zoals het origineel: Jaune Mimosa.

Ik ben er heerlijke vakanties mee gehad en ik rijd er vrijwel dagelijks mee naar mijn werk. De Eend heeft me enorm geholpen in de vorming van mijn leven. Ik ga eropuit, ontmoet mensen en ik werk nu in een Eendengarage.”

Eigenaar

Hilke Meijers (30), garagemedewerkster

Auto

Citroen 2CV6

Bouwjaar

1978

Nieuwprijs

8360 gulden

Geschatte waarde

10.000 euro

Verbruik

1 op 14

Toekomst

„De Eend is bijna perfect. Misschien gaat de versnellingsbak er nog eens onder vandaan.”