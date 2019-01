Niets mis met een simpele tosti!

Dat krijg je, als je nooit hebt leren typen. Mag ik jullie vragen mij dit jaar ook weer te helpen? Met mooie familierecepten? Maar ook met het beantwoorden van de vraag welke recepten jullie hier graag zien. Helaas, want ik blijf het jammer vinden, weet ik dat jullie meer recepten voor één persoon willen. Ik ga mijn best doen. Tweetjes doe ik al. Viertjes altijd goed. Het gezin is altijd nog een hoeksteen.

Gezond? Sorry, gezond eten bestaat niet. Kolen in een kachel zijn ook niet gezond. Wel kan je de beste kolen nemen. Die smaken meestal nergens naar. Ik zoek de middenweg. In het seizoen? Altijd. Spruiten in de zomer en peultjes in de winter, niet bij mij. Afvallen? Afvallen is minder eten, maar wel lekker. Vegetarische recepten? Soms. Zoutloos, hum, nou, niet teveel dan. Suikervrij? Toe nou! Gewoon nadenken.

En voor morgen, je vergeet morgen, Wilbrink. Klop ei en bak het in een beetje boter. Smeer twee boterhammen aan alle kanten in met boter, zet de tostimaker aan. Ei op het brood. Dan beetje bieslook, paar druppels worcestersaus, beetje waterkers en een paar strookjes ansjovis. Klap dicht, in het tosti-ijzer. Lekker is simpel.

Nodig voor een prachtjaar en 1 persoon:

• 2 eieren, geklutst

• bieslook

• 2 sneden oud brood

• boter

• 3 ansjovisjes uit de pot

• beetje waterkers

• paar druppels worcestersaus