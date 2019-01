Verstandig om hond of kat mee te nemen in het vliegtuig?

Kleine honden mogen in een reistas mee in de cabine; het gewicht en de afmetingen verschillen per maatschappij. Grote honden worden in een speciale bench in het ruim vervoerd.

Vliegen is voor honden niet leuk: ze zitten in een kleine ruimte met lawaai, beweging en luchtdrukverschillen. Als het een korte vlucht is en een lang verblijf, kun je overwegen om je hond mee te nemen.

Realiseer je ook dat de hond uren langer in zijn tas of bench zit dan dat de vlucht duurt; er moet worden ingecheckt, ingeladen en uitgeladen. In dit tijdsbestek heeft de hond weinig bewegingsvrijheid en kan hij niet plassen of poepen zonder zich te bevuilen. Vliegen kan daarom traumatisch zijn. Als het echt niet anders kan en het gaat om een korte vlucht en lang verblijf op een fijne bestemming, dan kun je overwegen je hond mee te nemen.

Katten zijn territoriale dieren en elke verplaatsing is ongewenst, dus ik zou ze thuis laten.

