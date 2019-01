Ga mee op een Russische tijdreis

Dag 1 Amsterdam-Moskou

Na aankomst een verkenning van Moskou. De moderne flats en oude stadsvilla’s, lanen en boulevards, Moscow City en de middeleeuwse burcht van de tsaren: in deze stad aan afwisseling geen gebrek. Na het inchecken de inleidende lezing van Pieter Waterdrinker.

Dag 2 Moskou

Vanochtend bezoek aan de zetel van de tsaren – de middeleeuwse vesting het Kremlin, met de ooit belangrijkste kathedralen des lands. ’s Middags ter eigen invulling of keuze uit twee facultatieve excursies: het Novospassky klooster – een 15e-eeuws bedevaartoord, opgericht op last van de tsaar Ivan III. Of begin van de avond een boottocht over de Moskwa-rivier met panoramisch uitzicht. Overnachting in Moskou.

Dag 3 Moskou-Sint-Petersburg

’s Ochtends een bezoek aan de prachtige Moskouse ondergrondse, met kristal, marmer en mozaïek gedecoreerde stations. De rest van de ochtend vrij. ’s Middags per sneltrein naar Sint-Petersburg. Na aankomst de eerste stadsverkenning, onderweg naar het hotel.

’s Avonds een lezing door Pieter Waterdrinker.

Dag 4 Sint-Petersburg

’s Ochtends oriëntatie in Sint-Petersburg, stad van paleizen, musea en bruggen. Route langs de oude haven, de Petrus & Paulusvesting en Nevsky Prospekt. Middag ter eigen invulling of voor facultatief uitstapje naar de zomerresidentie van tsaar Paul I, paleis Pavlovsk.

’s Avonds heeft u de optie voor een opera- of balletvoorstelling.

Dag 5 Sint-Petersburg

’s Ochtends per metro naar het Winterpaleis, de tsarenresidentie die wereldmuseum de Hermitage herbergt. Middag ter eigen besteding. ’s Avonds facultatief naar een concert.

Dag 6 Sint-Petersburg-Amsterdam

De laatste ochtend in Sint-Petersburg bezoekt u het Russisch Museum met een collectie van de Russische iconen en de Russische avant-garde. Na de afsluitende lezing van Pieter Waterdrinker vliegt u naar Amsterdam.

Reisdata 2019

• 12, 19 april

• 11, 18 oktober

v.a. €1295,- p.p.

Inclusief

• KLM-vlucht Amsterdam- Moskou en St. Petersburg-Amsterdam

• Vervoer volgens programma per bus met airco en metro

• Moskou- St.Petersburg per dagtrein

• Verblijf in ***hotels o.b.v. logies/ontbijt en twee diners

• Nederlandssprekende reisleiding

• Boek van Pieter Waterdrinker (per reservering)

Exclusief

• Lunch & diner

• Persoonlijke uitgaven

• Facultatieve onderdelen

• Reis- en annuleringsverzekering

• Visum

• Eenpersoonstoeslag €195

