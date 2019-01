Vol ’gas’ in nieuwe Formule E-racewagenvan Audi

Spannend, die uitnodiging van regerend titelhouder in het Formule E-wereldkampioenschap Audi, om met hun oude én nieuwe auto te rijden. Plaats van handeling is het krappe Circuito de Mallorca. Eerst een uitgebreide briefing, dan stoeltjes passen, verkennende rondjes per personenauto en vervolgens in de FE04-kampioensauto een tiental ronden. Ter vergelijking volgt een vijftal ronden in de nieuwe Audi e-tron FE05.

In september 2014 werd het FIA-wereldkampioenschap opgestart als dé raceklasse van de 21e eeuw. Er wordt uitsluitend op stratencircuits in grote steden gereden omdat het stop-and-go (en milieuvriendelijke) racen goed bij de elektrische auto past. Audi, BMW, DS, Jaguar en Nissan strijden komend seizoen mee, terwijl Mercedes-Benz en Porsche vanaf 2019/’20 met een officieel fabrieksteam zullen deelnemen.

"De kont als laagste kont"

Je ligt in de auto met de kont als laagste punt. De benen iets omhoog en de rug in een grote hoek naar achteren. Dat klinkt minder comfortabel dan het is; de schouders zijn ingeklemd tegen de zijkanten. Het uitneembare stuurtje heeft een display en een flinke hoeveelheid knoppen.

De voorzichtige manier waarop de aan de auto bevestigde stroomkabels met een rubberen haak worden aangepakt, trekken mijn aandacht, alsof het dodelijke slangen zijn. Ook de opmerking dat ik de auto bij een rode lamp op de neus niet mag verlaten, zet me aan het denken. Tenzij er brand is, dan is het kiezen tussen een stroomstoot of de vlammen. „Are you ready?” vraagt mijn engineer Alexander terwijl hij op mijn helm klopt. Yes!

Wegrijden in een raceauto was nooit zo makkelijk. Geen koppeling en geen ingewikkelde handelingen, maar remmen, sturen en gas geven. Schakelen hoeft niet.

Vanuit de pits gaat het haaks rechtsaf. Dan loopt de baan iets naar beneden om met een flauwe rechterbocht weer omhoog te gaan. De snelle bocht heeft natte plekken en met half gas laat ik de auto eruit accelereren. De versnelling is heftig, maar niet verpulverend. Geen kakofonie van geluid ook, alleen het hoge gejank van de draaiende delen. Dan hard remmen, haaks rechts naar beneden en haaks links.

"Het begint leuk te worden..."

De gordels drukken in mijn borst wanneer ik hard moet remmen. Ondanks de korte pedaalslag en alle techniek onder het pedaal is het goed te doseren. Dankzij de open wielen is hij perfect te plaatsen. Stuur om, de neus hapt naar binnen, geen onderstuur en het gas kan erop langs de pitsmuur. Weer diezelfde beuk in mijn rug en rechtsaf naar beneden, meteen weer links en omhoog.

Het begint leuk te worden en de auto geeft vertrouwen. Ik durf enkele bochten meer aan te vallen, terwijl ik risicoplekken behoedzaam blijf benaderen. Het verschil wordt ook met de bovenkamer gemaakt. En de populariteit. Met hulp van Fanboost kunnen fans via sociale media namelijk hun favoriete coureur aan 100 kilojoules extra power helpen om een inhaalactie te kunnen maken.

Voor het nieuwe seizoen gaat de Fanboost veel meer opleveren, want een coureur kan een significante extra 34 pk ontvangen. Ook wordt een nieuwe kunstgreep toegepast om meer spanning in de races te krijgen. De rijders mogen een aantal keer per race een Attack Mode activeren door op een vastgesteld gedeelte van het circuit buiten de ideale lijn te rijden. Dat verhoogt het racevermogen vier minuten lang van 272 pk naar 306 pk.

"Om nooit meer te vergeten"

De FE05 reageert feller op het gaspedaal, accelereert harder en de grip is beter. De (nu brake-by-wire) carbonremmen zijn bijna net zo goed te doseren als bij zijn voorganger en blokkeren gebeurt niet zomaar. Insturen gaat vlak en met een korte stuurbeweging. Je zit midden in de actie waardoor je de auto goed aanvoelt.

„Box, box, box”, klinkt het streng over de boordradio en dat betekent het einde van mijn formuledroom. Om nooit meer te vergeten.

Robin Frijns rijdt dit seizoen met dit stroomstootwapen van Audi in dienst van het Envision Virgin Racing-team. Misschien wordt hij wel de eerste Nederlandse wereldkampioen in de hoogste formuleklasse. De elektrische weliswaar, maar ooit gaat deze formule heel groot worden.

Energie besparen

Met een 52 kWh accupakket van McLaren kan een race van 45 minuten worden uitgereden. Energiemanagement is heel belangrijk voor de coureur, omdat de auto’s voor maar 70% van de racetijd ’brandstof’ hebben. De coureurs moeten besparen en regenereren om de finish te halen. Het beschikbare vermogen van 272 pk is bij de nieuwe Audi toegenomen tot 340 pk op de achterwielen. Stuurbekrachtiging, abs, tractiecontrole en andere rijdershulpjes zijn net als voorheen afwezig. In 3,1 seconden is 100 km/u haalbaar en bij 240 km/h houdt de versnelling op. Het gaat rap, maar de FE is nog geen partij voor de F1.

fiaformulae. com