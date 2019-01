Koolraapschotel met saucijsjes

Dus geen knolraap, ook wel meiknol genoemd, maar koolraap: forse jongens met paarse bovenkant. Ik kreeg dit recept van Ineke de Vries-Vlaskamp, inmiddels geen vreemde meer voor jullie, volgens mij droomt ze recepten. Ik schrok even toen ik de ontbijtkoek in het recept zag, maar samen met het bruin bier geweldig. Echt bruin bier!!! Van Gulpener!

Prei in dunne ringen snijden, koolraap in kleine blokjes, en in de helft van de boter de prei, koolraap en krieltjes 3 minuten al omscheppend bakken. Ontbijtkoek erboven verkruimelen, bier, zout, peper, mosterd en majoraan toevoegen. Deksel schuin op de pan en alles zachtjes ongeveer 20 minuten gaarkoken. Intussen de rest van de boter in andere koekenpan smelten, en de saucijsjes rondom bruin bakken. Deksel op de pan en zachtjes gaar braden in een klein kwartiertje. Af en toe keren. Dien op in een diep bord. Gewoon een supereenvoudig lekker winterkostje.

Voor twee personen:

1 prei, in ringen

50 gr boter

½ koolraap, in blokjes

375 gr krielaardappeltjes

1 sneetje ontbijtkoek

2 dl oudbruin, bier.

zout en peper

1 ½ eetl (Zaanse) mosterd

1 theel majoraan

2 saucijzen of 4 kleine saucijsjes