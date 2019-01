Lang leve de reisverleidingen!

Ik hou van reizen en minstens zoveel van de voorpret. Zo googel ik me momenteel een slag in de rondte op zoek naar de goedkoopste vliegtickets en leukste bestemmingen. Stel prijsalerts in, check de aanbiedingen en ben gevoelig voor allerhande tips: zo leer ik dat het scheelt wanneer je op een dinsdag of woensdag reserveert, dat het goedkoper kan zijn om het land te veranderen van waaruit je boekt en om verschillende ip-adressen te gebruiken.

Behalve dat ik graag zo min mogelijk voor mijn vliegreis betaal, ben ik ook op zoek naar tickets met aanvaardbare vertrek- en aankomsttijden en extra beenruimte voor mijn lange reisgezelschap. Eén detail heb ik nog niet helder: waar we heen zullen gaan. Het kan Italië worden, maar een betaalbaar avontuur in een ander werelddeel lonkt eveneens. Want voor een lange vliegreis draai ik mijn hand niet om, slaap meestal al voordat de wielen van het vliegtuig van het asfalt zijn losgekomen.

Totdat ik vorige maand voor VRIJ naar Azië vloog. Ik belandde in de businessclass van Singapore Airlines én in de zevende hemel. Al voor vertrek kon ik mijn entertainmentprogramma samenstellen en werd er gevraagd een blik op de menukaart te werpen. De chef-kok bood keuze uit onder meer lamskoteletten met mintsaus en gegratineerde aardappeltjes, kreeft met asperges of gegrilde zeebaars. Uiteraard voorzien van een mooi glas champagne en wijnen die door de air sommelier waren uitgezocht. Vanaf het moment dat ik aan boord stapte, kostte het me nauwelijks moeite wakker te blijven. Pas toen de purser mijn bed had opgemaakt, was ik kansloos.

Verpest voor het leven? Ach, ik ken mijn plek. Achterin de prijsvechter dus. Maar toch: onlangs las ik hoe je zonder de hoofdprijs te betalen toch in de businessclass terecht kunt komen. Bijvoorbeeld door lid te worden van het frequent-flyerprogramma, door tickets direct bij de luchtvaartmaatschappij te boeken, door aardig te zijn, je netjes te kleden, te reizen op momenten dat zakenmensen dat niet doen en je bij een overboeking vrijwillig aan te melden voor de volgende vlucht, op voorwaarde dat je voorin mag zitten. Veelbelovend, tot het laatste advies: reis alleen.

Toen stond ik weer met beide benen op de grond. Natuurlijk zitten we deze zomer gewoon samen ’opgevouwen’ in economy class. Ik heb er nu al zin in!

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Volg haar op Instagram en Pinterest: babettewieringa

Ⓒ Christian Charisius/dpa