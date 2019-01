Minder meningen gewenst

Helaas, ik weet wel wat. Ik heb afgelopen jaar lollig lopen doen over vegetariërs en veganisten. Die zijn daar boos om. Want vegetariërs en veganisten zijn op een of andere manier vaak boos. Ook de reacties op mijn column over vega-agressie waren weer bloedagressief. Hoe zit dat nou jongens, hoor ik jullie beter wanneer je harder schreeuwen? En nog naardere dingen zeggen?

Grappig hoe je het van twee kanten kunt krijgen. Want een paar jaar geleden schreef ik nog dat mensen eens moeten ophouden om klakkeloos vlees in hun mond te stoppen. Dat zij zich moeten realiseren dat juist dat kritiekloze binnenschuiven tot goedkope massaproductie en narigheid leidt.

Toen kreeg ik mail en post van even boze mensen. Wat ik wel dacht, want door mij werd het vlees duurder en kon de gewone man nooit meer biefstuk eten... De woede droop bloedrood tussen de letters door.

Voor de zekerheid dan maar: vlees als voeding uitbannen is nonsens. Minder, daar ben ik het van harte mee eens. Van vee dat het veel beter heeft gehad. Liefst halfwild. Of dubbeldoel. Dus afgemest melkvee.

Verder wens ik mezelf en jullie veel minder meningen in dit mooie nieuwe jaar toe.

