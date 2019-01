Jachtinstinct op Chaser 500R

Superjachten hebben in de regel een aantal boten aan boord, waarmee de eigenaren plezier kunnen maken. Sommigen hebben daarnaast een chaseboat. Dat is een jacht dat, omdat het veel sneller is, ideaal is voor korte verplaatsingen of gewoon als funboot voor de eigenaar. Doordat ze rondom tubes hebben, is de kans op beschadiging van het moederschip gering.

In Zuid-Florida bouwen de Nederlandse eigenaren op de Garlingtonwerf al 35 jaar grote sportvisboten. De familie Landeweer had er contact met Brett Bakewell, ontwerper van kustwachtboten en offshore racers. Aan hem werd de vraag gesteld om een zeewaardige chaseboot te ontwikkelen met de snelheid en van een raceboot.

Bakewell kwam uit op een relatief brede, dik 15 meter lange RIB met een dubbel getrapte romp. De boot is laag waardoor deze weinig wind vangt en de tubes lopen taps toe, wat de aerodynamica verder verbetert. De aandrijving met drie buitenboordmotoren is lichter en gemakkelijker te onderhouden dan vergelijkbaar vermogen uit inboardmotoren. Bovendien hou je meer binnenruimte in de boot over omdat de outboards helemaal achter aan de boot hangen. De styling van de Chaser 500R is van de hand van Guido de Groot.

Superjachtniveau

Voor de gecompliceerde bouw van de aluminium RIB werd een beroep gedaan op de expertise van Vanquish en hun bouwer Bob Wensink. Opvallend is de constructie van de aluminium T-Top. Deze bestaat uit een dikke trommel op slanke armen die breed uitlopen om het dak te ondersteunen. Het schilderwerk is, net als de constructie en de stoffering, op superjachtniveau.

De aandrijving is met drie 400 pk Mercury Verado R-motoren. Deze 2,6 liter zescilinders zijn stil, accelereren geweldig en zien er ‘racy’ uit. Bovendien wegen deze 400 pk’s ‘slechts’ 303 kilo en hebben dus een uitstekende gewicht-vermogen verhouding. De technische ruimte onder de vloer bevat zaken als een omvormer, drinkwatersysteem, accu’s en brandstoffilters. Het is er laag, maar netjes en alles is prima te bereiken. Bovendien zie je daar hoe enorm stevig de romp in elkaar zit. De negen tubes zijn gemaakt van het dikste hypalon en stralen net als alle andere details kwaliteit uit.

De indeling is als die van veel mega rib’s. Achterop is naast de motoren een ruime, lage instap. Op het achterdek vind je een comfortabel, U-vormig loungedeelte rond een tafel. De drie stuurstoelen achter de ruit steunen op een prachtig rond verlopend dressoir. De zitplaatsen hebben de uitstraling van een exclusieve Britse auto. Het dashboard is strak, symmetrisch met twee Raymarine Axiom schermen voor de bediening van alle technische systemen en de navigatie. Binnen is alles parallel te bedienen zodat je altijd een back-up hebt, mochten de schermen uitvallen. Er zijn twee koelkasten en je hebt aan boord genoeg opbergruimte voor speeltjes als seabob’s of kajak’s.

Enorme speakers

Het kajuitje is bijzaak. Het is er laag, maar je zou er met twee man kunnen overnachten. Bovendien vind je er mooie kastruimte en een prachtige natte cel. Op het voordek is een prachtig zonnedek en een mooie zitbank in de vaarrichting. Helemaal voorop is nog een U-vormig zitgedeelte met erg lage rugleuningen. Dat is gedaan om de windvang te beperken en de stroomlijn niet teveel te verstoren. Helemaal voorop is een grote ankerkluis met een enorme afmeerpaal. Mooi is dat de gangboorden breed zijn en dat je overal nette beugels kunt grijpen. Van de accessoires is de 2400W versterker met enorme speakers de moeite van het vermelden waard.

Van een RIB met een basisprijs van €823.000 mag je wel wat verwachten en wat dat betreft stelt de Chaser niet teleur. Het is een 15 meter lang jacht dat zo instinctief vaart, dat je ermee in je eentje weg kunt. Maar met 18 man over zee scheuren kan net zo goed. De brandstofvoorraad van 2650 liter biedt een actieradius van ongeveer 600 zeemijl. Manoeuvreren doe je met de twee buitenste motoren. Pas als ze beide toeren maken, schiet de middelste motor te hulp. Tot 40 knopen heb je het gevoel een wandeltochtje met een sloep te maken. De boot snijdt als een cirkelzaag door de golven en het vaarcomfort is subliem.

Bij 30 knopen snelheid verbruiken de drie motoren samen 160 liter. Vanaf 75 km/u merk je dat dit een spectaculaire boot is, die blijft versnellen tot bijna 100km/u. Je voelt het speelse gevecht van de Chaser met de samenspannende zwaartekracht en golven. Dan besef je dat 50 knopen snelheid bijna nooit met grote jachten wordt gehaald en al zeker niet door een machine met zoveel comfort. De Chaser 500R toont zich praktisch, zeewaardig, veilig en onderhoudsarm. Het is een exclusief product met een sublieme vaareigenschappen, solide constructie, prima afwerking en een indeling voor het geven van Mediterrane party’s.

Cijfer 8,8

Constructie *****

Comfort & Ruimte ****

Afwerking ****

Ergonomie ****

Vaareigenschappen *****

Prijs/Kwaliteit ***

Technische Specificaties

Lengte: 15,30 m.

Breedte: 4,56 m.

Diepgang: 1,02 m.

Waterverplaatsing: 7000 kg

Motorisering: 3 x 400pk Mercury Verado

Prijs vanaf: € 822.800

Meer info: www.chaseryachts.com