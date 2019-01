’Wintersporters kunnen beter nu gaan rijden’

Zaterdag eindigt voor veel Nederlandse wintersporters de kerstvakantie. De zaterdag is in de meeste wintersportgebieden de wisseldag.

De sneeuwval wordt vooral verwacht in Noord-Tirol, Salzburgerland, Neder-Oostenrijk en Steiermarken. In het gebied is de afgelopen dagen al 30 centimeter sneeuw gevallen. Wintersporters in Zwitserland, Frankrijk en het noorden van Italië hebben naar verwachting geen probleem.

Het sneeuwt nu al licht in Oostenrijk. „Zaterdag in de middag neemt dat toe. Hoog in de bergen wordt dan ook de kans op lawines groter en daardoor de kans op oponthoud”, zegt een woordvoerder van Weeronline.

Belangrijke weg dicht

Wintersporters die nu al de skigebieden in Oostenrijk willen verlaten, zien een van de belangrijkste toegangswegen versperd. De A10, ook wel Tauernautobahn genoemd, wordt vrijdagmiddag een uur lang volledig afgesloten ter hoogte van het populaire wintersportoord Flachau. Daar worden met hulp van explosies gecontroleerd lawines opgewekt.

De sneeuwval neemt zondagmiddag pas af. „Dan is het voor de meeste mensen te laat om nog terug te rijden. Bovendien hebben ze dan zaterdagnacht geen onderdak.”

Moeilijke rijomstandigheden

Terugkerende wintersporters moeten dan ook rekening houden met moeilijke rijomstandigheden.

Vooral in Noord-Tirol, SalzburgerLand, Neder-Oostenrijk en Steiermarken valt naar verwachting vanaf vrijdag veel sneeuw, waarschuwt de ANWB.

De Oostenrijkse zusterclub van de ANWB, de ÖAMTC, verwacht zaterdag al vroeg overbelaste wegen door verkeer vanuit de skigebieden tussen Oostenrijk en het zuiden van Duitsland. Een van de grootste knelpunten is rond Salzburg, waar dit weekend 20.000 bezoekers worden verwacht bij een skispringwedstrijd zondag in Bischofshofen.

