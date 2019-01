Zo krijg je die rooklucht uit je leren stoel

Roest

Mevrouw C. Benedik wil weten hoe zij roestranden van een gietijzeren ketel en deksel kan verwijderen.

Zamarra: „Poetsen met een heel fijn schuurpapiertje. Daarna het gietijzer met keukenpapier schoonvegen en met plantaardige olie insmeren.”

Ballonnen

Lilian Janssen: „Op het raam van de schuifpui is een hele afdruk achtergebleven van een ballon die daaraan vastgeplakt heeft gezeten. Hoe krijg ik die weg?”

Zamarra: „ Je kunt de ballonafdruk heel eenvoudig verwijderen met wat terpentine op een doekje.”

Bekijk ook: Zo krijg je de toiletpot echt goed schoon

Stinkstoel

Anne Steenbergen van Dijk: „ De mooie lederen fauteuil die ik van mijn oma heb gekregen, stinkt naar rook. Erg jammer, want het is een leuke stoel.”

Zamarra: „Het middel Sonax Smoke Ex, onder meer bij Halfords verkrijgbaar, verwijdert sigarettengeur. Controleer even of dit op leer mag worden gebruikt!”

Postzegels

Ook zoveel kerstkaarten gekregen? Gooi straks de postzegels niet weg. Ellie Keijer die eerder een oproepje voor pennen en wol deed, spaart ze voor de stichting ’Hart voor CF’ (taaislijmziekte). U kunt ze sturen naar J.E. Keijer, De Kempenaar 2, 7908 EG Hoogeveen.

Ook een huishoud probleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl