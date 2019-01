5 gouden tips om je koffer het beste in te pakken

1. Stop kleding eerst twintig minuten in de wasdroger, vouw het kledingstuk één keer dubbel en rol het nog warm op in een strak rolletje. Zo blijft het vrijwel kreukvrij tijdens de reis.

2. Laat linnen broeken en andere kreukelrampen thuis, tenzij je zin hebt om op vakantie te strijken. Kies liever denim, (stretch)katoen, lycra en zijde. Stop de kragen van overhemden dicht met sokken, zo blijven ze in vorm.

3. Ga je naar de zon, dan kun je de helft van de kleding die je van plan was mee te nemen, thuislaten.

4. Schoenen leg je met neuzen en hielen naar elkaar toe wijzend onderin de koffer – tegen de zijwand – of in een aparte schoenentas. Vul ook leren schoenen met sokken op, dan behouden ze hun vorm. Je kunt je kwetsbare schoenen beschermen door ze in een (sport)sok te stoppen. Zo voorkom je ook dat er viezigheid van de zolen op andere schoenen of kleding komt.

5. Pak altijd een paar plastic zakken in voor de vuile was, schoenen en lekgevaarlijke spullen.

Bekijk ook: Zo gebruik je een föhn in het huishouden