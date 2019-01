Zo ontdek je flamencostad Sevilla op z’n best

SHOPPEN

Muiltjes

Bij het kleine schoenenwinkeltje Senovilla (6) slaagt elke schoenenfanaat. Van professionele tango- en flamenco-muiltjes tot normale hakken in alle kleuren en maten.

Calle Cuesta del Rosario 16

In je nopjes

Modeontwerper José Galvañ is gespecialiseerd in het ontwerpen van flamencojurken. In zijn winkel (plus atelier) Moda José Galvan word je verrast door de ene prachtige noppenjurk na de ander.

Calle Dueñas 10

Smaakvol

Foodhal Mercado Lonja del Barranco is de perfecte pitstop tijdens een wandeling rond de boogbrug Puente de Isabel II over de rivier Guadalquivir. Van ambachtelijk bier tot zeevruchten en taartjes, dit glazen paviljoen biedt een gastronomische ervaring. Daarnaast is het een leuke plek om eetbare souvenirs in te kopen.

Calle Arjona

DOEN

Nieuwerwets

Je moet ervan houden: de moderne Metropol Parasol (4), ook wel bekend als ’las Setas’ (de paddenstoelen). Deze gigantische houten paddenstoel schittert op het Plaza de la Encarnación en was bedoeld om de wijk te doen opleven. Dat is gelukt!

Pl. de la Encarnación

Iconisch

Een van de meest bezochte plekken in Sevilla is Plaza de España (7). Dit magische plein werd aangelegd voor de Wereldtentoonstelling van 1929. En misschien herken je het wel uit de film ’Star Wars II – Attack of the clones’. Het plein werd namelijk gebruikt als decor voor de planeet Naboo. De azulejos (siertegeltjes) en fresco’s van de Spaanse provincies die er met hun wapen op staan afgebeeld, zijn een lust voor het oog.

Av. de Isabel la Católica

Fijn cliché

Misschien voorspelbaar, maar wel een moetje! Het Koninklijk Paleis van Sevilla (1), ook bekend als Real Alcázar is om in weg te dromen. Dit Unesco Werelderfgoed is een van de mooiste voorbeelden van Moorse mudéjar-architectuur.

Kijk op alcazarsevilla.org voor de openingstijden en toegangsprijzen.

"De stad waar flamenco is geboren"

Olé!

De flamenco en flamencomuziek ontstonden in Sevilla. Bij Studio Andrés Marín (5) laten professionals je kennismaken met de beroemde dans. Als je mazzel hebt, krijg je een lesje van de flamencoster Patricia Guerrero.

andresmarin.es

GENIETEN

Traditioneel

Voor een kleine tijdreis en typische tapas ga je langs El Rinconcillo, wat vrij vertaald ’het hoekje’ betekent. Deze bar uit 1670 is de oudste van Sevilla. Op de begane grond kun je bij de bar (met hangende ham) traditionele tapas eten. Probeer eens de garbanzos con espinacas: kikkererwten met spinazie, gefrituurde kabeljauw of de verschillende Spaanse vleeswaren.

Calle Gerona, 40

Koekje van eigen deeg

De zelfgemaakte koekjes bij Dulce Regina zijn om je vingers bij af te likken. De lekkernijen worden de hele dag door vers gebakken en je kunt er ook een Spaanse cortado (koffie) bij krijgen.

Calle Regina 15

Kunstzinnig

Op het eerste gezicht lijkt No-Lugar The Art Company (2) op een vintage interieurwinkel met gezellige kamerplanten. Totdat je mensen ziet eten aan eikenhouten tafels. Op de kaart vind je mediterrane en Arabische/Aziatische gerechten zoals flatbread met hummus en Japanse curry.

Calle Trajano 16

Gezond

Na alle tapas, koekjes en wijn is het tijd voor een verantwoorde maaltijd. Gezonde restaurants waren best een uitdaging om te vinden. Gelukkig ontdekten we restaurant No-Piqui (3) . Ze serveren heerlijke brunchgerechten, salades, maar ook hamburgers en pizza’s!

Alameda de Hércules 58

SLAPEN

Modern

Hopelijk wordt tijdens je verblijf bij Hotel One Shot Palacio Conde de Torrejón 09 niet gevraagd waar je logeert. De naam van dit hotel is nogal een mond vol, maar het is een plek waar je je meteen thuis voelt.

De hippe kamers zijn bovendien erg betaalbaar.

hoteloneshotpalacio, condetorrejon09.com

Koninklijk

Nog meer luxe biedt Hotel Alfonso XIII, dat voor de wereldtentoonstelling van 1929 werd gebouwd en naar de Spaanse koning Alfons XIII is vernoemd. Met drie restaurants, een buitenzwembad en een fitnessruimte waar je dag en nacht terechtkunt, hoef je je niet te vervelen.

San Fernando 2, marriott.com

ZO KOM JE ER

Transavia vliegt vanaf Schiphol en Eindhoven Airport meerdere keren per week in een kleine drie uur naar Sevilla. Met Iberia vliegen kan ook, via een overstap in Madrid. Vanaf de luchthaven bereik je per bus EA in 35 minuten het centrum. Een taxirit duurt 30 minuten en kost minimaal 20 euro.