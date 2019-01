Hier ga je heen tijdens je ’staycation’!

Steeds vaker vieren we vakantie in eigen land. Reden genoeg om uit te zoeken waar Nederland op z’n mooist is. Via Telegraaf.nl/VRIJ riepen wij op om uw favoriete plekken te delen. Ons land barst ervan!

Vossenjacht in duinen

Voor Brenda Sandbergen (43) bestaat er niets fraaiers dan de Amsterdamse Waterleidingduinen. „Voor mij een thuiswedstrijd, maar ik zou met liefde kilometers omrijden. Ik ga erheen om vogels, egeltjes en vossen te spotten en mijn hoofd leeg te maken. Elk weekeinde trek ik eropuit, samen met mijn tweelingbroer en zijn vijfjarige dochtertje. De telefoons gaan uit om bewust de wind door de haren te voelen en zonder afleiding te genieten van de schoonheid van de duinen. Bovendien zijn er zo’n 400 bunkers, door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Het blijft intrigeren.”

Eerst Enkhuizen zien...

Een trotser inwoner dan ’visboer’ Jacco Schilder is er in Enkhuizen waarschijnlijk niet te vinden. Volgens hem moet iedere Nederlander minstens één keer in Enkhuizen zijn geweest. „Start bij de Drommedaris, de voormalige verdedigingstoren, tegenwoordig een cultureel centrum. Niet alleen fraai om te zien, maar je steekt er ook iets van op. Daarna struin je door de monumentale straatjes Zuiderspui en de Bocht in de binnenstad. Dan ben je verkocht.”

Mega-bonsai

Volgens Dick Klein Geltink (74) en zijn vrouw Jannie (69) is de mooiste locatie ’de bonsai’ in Kootwijkerzand op de Veluwe: een boom in het zand die veel weg heeft van een gigantische bonsai. „We fietsen er zo vaak mogelijk naartoe. Je kunt er heerlijke wandelingen maken, maar als je net als mijn vrouw wat slecht ter been bent, staan er bij de uitkijktoren een stukje verderop picknickbankjes.”

Leidse parel

Patrick van Schaik is een Leidenaar in hart en nieren. Zijn mooiste locatie ligt dan ook niet ver buiten het centrum. „Op zo’n tien minuten fietsen bevindt zich Polderpark Cronesteyn. Ik verbaas me telkens weer over de onbegrensde schoonheid. In gezelschap van mijn Belgische herder Fender maak ik heel wat kilometers. Even uitblazen bij het theehuis, de boerderijdieren die er vrij rondlopen gedag zeggen en weer verder.”

Waddenwonder

„Rustzoekers die zo min mogelijk mensen tegen het lijf willen lopen, komen aan hun trekken op Terschelling”, verklapt de 61-jarige Aalt van den Brink uit Hoofddorp. „Een wonder op zo’n populair Waddeneiland. Je kunt er langs de kust, zeker ’s ochtends vroeg, uren lopen zonder iemand tegen te komen. Met een beetje geluk spot je ook een paar zeehonden. Eenmaal terug in de bewoonde wereld is smullen van een kop koffie en een flink stuk taart het ultieme vakantiegevoel.”

Limburgse Zeeuw

„Ik woon prachtig in het Limburgse Venray, maar ik heb dertig jaar geleden mijn hart aan Zeeuws-Vlaanderen verloren”, verzucht Mari Pelzer (58). „Met name aan het dorpje Groede. Vanwege de echte dorpskern, de fijne mensen en de geweldige camping in de buurt. Elk jaar staan we er weer. De rust en de ruimte zijn met geen pen te beschrijven en dan ook nog de zee op een steenworp afstand... Ik zou er wel willen wonen!”

Bij de vuurtoren

„Als Urker ben ik misschien bevooroordeeld, maar ik spreek veel toeristen die het beamen: de oever van het IJsselmeer bij onze vuurtoren is het mooiste plekje van Nederland”, schrijft Lucas Kramer (67). De gepensioneerde bouwvakker doet elke dag een rondje over de haven, zoals ze dat op Urk zeggen. „Vanzelfsprekend trek je hier naar het water. De zonsondergangen zijn er spectaculair. Bij voorkeur ga ik alleen en laat ik mijn eerste liefde, mijn vrouw, thuis. Mijn tweede liefde, mijn Nikon, gaat standaard mee. Dit uitzicht verveelt nooit.”