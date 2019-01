Zo ziet ’Pride’ in de bergen eruit

Bam! Ik maak een harde smak op een blauwe piste van het Franse skiresort Les Menuires wanneer een van mijn skigenoten als een soort kamikazepiloot voor me langs schiet. En dat terwijl ski-instructeur Clément nog speciaal voor ons uit was gezoefd om onze verrichtingen op 2700 meter hoogte op camera vast te leggen. Oké, mijn kater en vermoeidheid speelden ook een rol bij mijn smak. Dat is te wijten aan de oergezellige European Gay Ski Week.

Elk jaar kleuren de pistes ergens in de de skiregio Savoie-Mont Blanc roze. Deze keer is het feest in Les Menuires. Maar wat houdt een gay skiweek precies in? zullen sommigen zich afvragen. Denk aan een bescheiden Gay Pride, maar dan in de sneeuw. De dagen beginnen kalm, met een kop koffie en croissantje in de zon op het terras van restaurant Le Comptoir waar je in een stralend zonnetje een fijn uitzicht hebt op diverse pistes die samenkomen. ’s Avonds eet je er overigens een fantastische kaasfondue en paté.

Tot nu toe niet anders dan een ’normale’ skitrip. Maar dan maken twee bonte drag queens hun entree voor een sessie ochtendgymnastiek, begeleid door heerlijke nichtenklassiekers. De stemming zit er goed in!

Omdat ik fatsoenlijk wil leren skiën, heb ik via de organisatie vier dagen les geboekt. Voor minder dan 300 euro niet duur. We beginnen eenvoudig op de kinderweide met lopende band, om ons later naar groene en blauwe pistes te verplaatsen. Clément is een uitstekende instructeur die met zijn uiterlijk ook menig hart sneller doet kloppen. Dat deze groep mannen hem begeert, deert hem niet. Met veel plezier brengt hij ons de kneepjes van het skiën bij. Hoogtepunt: omhoog naar La Pointe de la Masse op 2804 meter waar we genieten van een panoramisch uitzicht, inclusief de Mont Blanc!

"Na uitbundig stappen is skiën nogal een uitdaging"

Dankzij recent aangelegde blauwe pistes kunnen ook skiërs van mijn niveau van dit magistrale landschap genieten. Vervolgens skiën we voorzichtig naar beneden, een hoogteverschil van bij elkaar duizend meter. En onderweg dus die flinke smak.

Beneden in La Croissette, het oude hart van Les Menuires, komen de beats van de après-ski voor restaurant L’Hacienda ons al tegemoet. Het terras is afgezet en op het podium (en de tafels) showen gogo-dansers hun moves en leuken internationale drag queens, onder wie de Amsterdamse Lady Galore en Abby OMG, de après-ski op. Ook ’reguliere’ wintersporters genieten – achter de afzetting – van het besloten feestje. De après-ski met liters bier en glühwein is dagelijks de opmaat voor een programma vol entertainment en clubfeesten. Zo is er een pubquiz over het Eurovisie Songfestival – stereotype bevestigend, maar zo leuk – , en bingo-, zang-, en cabaretavonden. Daarna kun je door naar de clubs, met wisselende thema’s. Van zoete pop met Britney en Lady Gaga tot stevigere house- en poolparty’s. Zelfs ondeugende wintersporters kunnen los op een fetisjfeestje.

Ik vraag me dan ook twee dingen af: hoe kun je in deze European Gay Ski Week tijdens après-ski’s en kolkende feesten tot het gaatje gaan en de volgende dag weer soepel op de piste staan? Het is een kwestie van prioriteiten stellen, anders houd je het niet vol, vertelt Basil uit Vancouver. Hij kwam helemaal uit Canada omdat de skiweek in Frankrijk goedkoper is dan een vergelijkbaar evenement in Whistler, dat nota bene bij hem in de buurt ligt.

Waarom dan een gay skiweek? Simpel. Het is reuzegezellig en je maakt erg snel vrienden. Ook is het prettig als je zonder twijfel over iemands geaardheid kunt flirten.

Daar komt bij: een week zoals deze is helaas lang niet overal vanzelfsprekend. Extra reden om samen het glas te heffen.

Zo kom je er

Wij vlogen met Easyjet in anderhalf uur naar het Zwitserse Genève. KLM vliegt ook op deze bestemming. Op de luchthaven reden we met een touringcar in naar Les Menuires, een rit van ongeveer 2,5 uur. Vliegen met Transavia op Chambéry is ook een optie. In dat geval is het (op eigen gelegenheid) nog anderhalf uur rijden naar Les Menuires. De elfde editie van de European Gay Ski Week in 2019 is van 23 tot en met 30 maart in skigebied Les Arcs, op 20 minuten rijden van Les Menuires. Alle informatie over het evenement vind je bij europeangayskiweek.com