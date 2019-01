Dit is de perfecte vakantiebestemming voor ouders én kinderen

Zuid-Jutlandse koffietafel

Een feesttafel vol met taarten en koekjes: volgens de traditie minimaal veertien – zeven harde en zeven zachte –, maar vaker overstijgt het aantal lekkernijen de Zuid-Jutse koffietafel de twintig. Deze feestelijke, oer-Deense traditie heeft een serieuze geschiedenis, ontstaan na een verloren territoriale oorlog met Pruisen in 1864. De Denen kwamen vanaf dat moment bij elkaar om te vergaderen en Deense liederen te zingen. Vanwege een alcoholverbod op die bijeenkomsten besloten de mensen hun wekelijkse vergaderingen daarom op te leuken met koekjes en taarten. Iedereen maakte wat hij zich kon veroorloven, van ’karig’ tot rijk. In die volgorde werd het ook gegeten; iemands baksel overslaan was onbeleefd. Tegenwoordig bepaal je zelf hoeveel je neemt, maar ga je voor deze Deense ervaring, doe het dan als lunch zodat je ruimte hebt om veel te proeven.

Tip: reserveer ruim op tijd. De meeste gelegenheden serveren de koffietafel in het weekeinde en zitten al lang van tevoren vol.

Crossen in Legoland

Yes, yes, yes!” Onze zoon kan zijn geluk niet op als we aankomen bij onze accommodatie voor de nacht. We bezoeken vandaag Legoland, waarmee zijn grootste droom al uitkomt, maar nu we op het naastgelegen vakantiepark ook nog eens in een heus Ninjago-(speelgoed)huisje overnachten, is zijn geluk helemaal niet meer te beschrijven. Dat de regen met bakken uit de lucht komt, mag niet deren. Het biedt zelfs een voordeel, want wachtrijen ontbreken vandaag. We crossen van attractie naar attractie terwijl we ons verbazen over alle kunstige legobouwwerken.

Oneindig strand

Onderweg naar het Waddeneiland Rømø verandert rond de Duits-Deense grens het landschap in een Teletubbieland, met lieflijk glooiende groene heuvels en hier een daar een rood bakstenen huis. Rømø lijkt op het Waddenlandschap van thuis, maar dan groter dan we ooit hebben gezien.

We bevinden ons dan ook op het grootste strand van Europa (tot wel vier kilometer breed!), met zandvlaktes verder dan we kunnen kijken, zo groot dat je er zelfs met de auto kunt rijden. Zo’n strandtocht is niet zonder risico; in de verte zien we een groep mensen een wagen uitgraven. De tijd dringt, want over een paar uur staat dit deel weer onder water. Wanneer de auto zijn weg kan vervolgen, klinkt dan ook applaus. Terecht, want elk jaar verdwijnen hier er één of meerdere auto’s helemaal onder water, zo horen we later.

"Natuurschoon op Rømø en actie in themapark Universe"

Ontdek de wereld

Vanuit Gråsten waar we in een fijn vakantiepark verblijven, is het drie kwartier rijden naar wetenschapspretpark Universe. Bij Ballebro nemen we het pontje naar Hardeshøj om van het uitzicht te genieten en misschien bruinvissen te spotten. Die zien we niet. Wel honderden kwallen die zich sierlijk door het heldere water bewegen. Universe is een soort Nemo, maar dan veel groter en vooral buiten. Onze dappere 7-jarige verlegt zijn grenzen op het klimparcours. We zien van dichtbij hoe bliksem werkt en wandelen door een heuse ijsgrot waar het verhaal van de met uitsterven bedreigde ijsbeer wordt verteld. Verder in dit park veel waterpret waarvoor het tijdens ons bezoek helaas te koud is.

Natuurschoon

Als we rond een uur of vijf in de namiddag over de lange brug rijden die het schiereiland Rømø met het vasteland verbindt, dansen duizenden spreeuwen ons tegemoet. ’Sort sol’ noemen de Denen dit unieke natuurverschijnsel. Zwarte zon, wat verwijst naar de formaties die zo groot zijn dat het lijkt alsof de zon verduistert. De waanzinnige shows spelen zich tijdens de voor- en najaarstrek af, van februari tot half april en van augustus tot december. De Deense natuur blijkt goed voor oneindig veel vermaak. Bij Nørreskoven wandelen we een klein stukje over het Gendarmenpad dat met in totaal 84 kilometer is onderscheiden als een van de beste wandelpaden van Europa. De route leidt hier – net als een groot deel van het pad – langs het water waar we tussen de kiezels de mooiste steentjes, schelpen en zelfs fossielen verzamelen.

Doen!

• Bezoek het historische stadje Sonderborg.

• Restaurant Niso Sushi, Sonderborg. Onbeperkt sushi (en friet) van de lopende band!

• Historisch Centrum Dybbol:

in het voetspoor van de soldaten die tijdens de oorlog van 1864 streden. Met onder meer kanon- en wapendemonstraties van historisch verklede soldaten.

• Wandelen langs de kust: eindeloos schelpjes en fossielen zoeken.

Zo kom je er

Zuid-Jutland ligt op zo’n 700 kilometer, ongeveer zeven uur rijden, vanaf Utrecht. Wegopbrekingen in Duitsland kunnen deze tijd echter beïnvloeden, probeer daarom vóór het middaguur voorbij Hamburg te zijn.

We verbleven bij de kindvriendelijke Enjoy Resorts in Gråsten en Rømø. Beide hebben een fijn (kinder)zwembad en zijn een goede uitvalsbasis. Op Rømø heb je een waanzinnig uitzicht op de Waddenzee en er is een heerlijke wellness waar de kinderen mee naar binnen mogen (12.00-14.00 uur).

