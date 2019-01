Probeer nu de exotische gehaktschotel

Nodig voor 4 personen:

• 500 gr gehakt

• 60 gr brood, zonder korst, geweekt

• 30 gr boter

• 1 ui

• 1 theel suiker

• 1 eetl azijn

• 50 gr amandelsnippers

• 30 gr rozijnen, half uurtje geweekt in water

• 3 draadjes saffraan (hoeft niet, mag wel)

• 1 eetl chutney

• 2 eieren

• ½ dl melk

• rasp van een citroen

• zout

Bereidingswijze:

Fruit de ui in boter. Laat afkoelen. Brood met een beetje water weken en dan uitknijpen. Brood, ui, kerrie, suiker, zout, saffraan en azijn vermengen en bij het gehakt voegen.De fijngehakte amandel snippers, de rozijnen en de chutney door het gehaktmengsel kneden. Doe het geheel in een beboterde vuurvaste schotel. De oven in 190 °C. Klopt eieren met melk en citroenrasp. Na twintig minuten haal je het gehakt uit de oven. Overgiet met de geklopte eieren, terug de oven in, nog eens 20 minuten. Serveer in plakken met rijst en geroosterde kokos. Eigenlijk wel leuk zo, ben benieuwd wat er morgen uit de vriezer komt. Hierbij drink je een King Kong van Cinema Brewers. Zelden passen smaken zo goed bij elkaar.

