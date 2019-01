Files door sneeuw en einde vakantie

Zo staat het vast op de Oostenrijkse A10 van Bischofshofen naar Salzburg en verderop in Duitsland naar München. De ANWB spreekt van 'diepwinterse rijomstandigheden' op de A10 tussen Villach en Salzburg.

In het westen van Oostenrijk is het aanschuiven naar Bludenz en op de Fernpass-route, en wie die horde heeft genomen komt in Duitsland op de A7 terecht in tientallen kilometers langzaam rijdend verkeer. In het oosten van Oostenrijk staat file op de A8 van Wels naar Passau.

Keert u terug van uw wintersportvakantie en ondervindt u hinder van de sneeuwval? Mai naar nieuwsdienst@telegraaf.nl en vermeld daarbij uw telefoonnummer of gebruik de whatsapp-tiplijn +31613650952.