Vroege wintersportfiles door sneeuw

DEN HAAG - Sneeuwval in combinatie met het eind van de kerstvakantie heeft zaterdagochtend al vroeg geleid tot files in de wintersportgebieden. In Oostenrijk staat het vast op de A12 bij Kufstein en in het zuiden van Duitsland op de A8 naar München en de Ring A99 bij die stad, meldt de ANWB.