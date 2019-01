Gedreven door onrust

In de hal van het Corendon City Hotel bergt een meisje met een hoofddoek zorgzaam kerstversieringen op in een grote doos. Corendon-oprichter Atilay Uslu bekijkt het in het voorbijgaan met een glimlach. Zijn bedrijf kent meer werknemers met een allochtone achtergrond dan gemiddeld; eigenlijk is hij een rolmodel tegen wil en dank.

Want daar zit de razend drukke ondernemer helemaal niet op te wachten. Na het opzetten van een succesvolle reisorganisatie en twee airlines heeft hij zich nu met evenveel inzet gestort op de hotelbusiness.

Onlangs opende Corendon in Badhoevedorp het grootste hotel van de Benelux met 680 kamers en binnenkort een compleet vliegtuig in de tuin. Zus Gunay is directeur Development Corendon Hotels & Resorts. De razendsnel expanderende hoteltak heeft 2500 bedden in de pijplijn. Zoals op Curaçao, waar nu een hotel met maar liefst 800 kamers wordt neergezet.

Niet slecht voor de zoon van een immigrant die ooit tot zijn pensioen zijn brood hoopte in de elektrotechniek te gaan verdienen en een bijbaantje als vakkenvuller bij de Vomar had. Maar toen wilde Atilay Uslu al dat ’zijn’ schappen de allermooiste van de hele winkel waren.

De Corendonvloot van 24 toestellen vliegt jaarlijks zo’n drie miljoen passagiers naar tientallen luchthavens wereldwijd. Hiervan verzorgt Corendon voor 740.00 mensen hun vakantie met vertrek vanuit Nederland naar een van de 26 bestemmingen. U moet precies weten wat de reislustige Nederlander wil.

„Dat denk ik wel. Natuurlijk zijn er persoonlijke voorkeuren: de een wil aan het strand liggen en de ander met de auto van alles ontdekken. Maar het sleutelwoord is onbezorgd. Geen stress of geregel. De enige vraag moet zijn: wat gaan we eten en hoe laat neem ik mijn eerste biertje? Het gevoel dat je twee of drie weken helemaal niets meer aan je hoofd hebt. Reden dat veel mensen nog steeds graag een pakketreis boeken. En de klanten weten dat wij er zijn als het mis gaat. Toen vorig jaar vanaf Madeira de vluchten werden geannuleerd vanwege storm en duizenden mensen vastzaten, hebben we uiteindelijk voor iedereen een oplossing gevonden. Dat heeft ons anderhalf miljoen euro gekost. Natuurlijk waren er op het moment zelf nog mensen boos, maar achteraf gezien waren er veel complimenten.”

U moet er wel wat grijze haren bij gekregen hebben ten tijde van de diplomatieke rel met Turkije.

„Ik was heel opgelucht dat Erdogan en Rutte eind vorig jaar in Argentinië samen hebben gesproken en de verhoudingen zijn verzacht. Niet alleen vanuit zakelijk oogpunt, maar ook vanuit persoonlijke zorg. Vriendschap is altijd beter dan vijandigheid. Nederland en Turkije hebben een band die 400 jaar teruggaat. De eerste ambassade van Nederland was in Istanboel. Weet je dat de Geuzen ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog de leus ’Liever Turks dan paaps’ voerden? Dat zegt wel wat. Ik ben weliswaar opgegroeid in Nederland maar geboren in Turkije, ik heb een Nederlandse vrouw en een bedrijf hier. Mijn kinderen spreken Nederlands. Er was in huize Uslu ook discussie. Er komt dus een groot stuk persoonlijke emotie kijken bij de band tussen die twee landen.”

Maar ook een zakelijk belang. Dat de reizen naar Turkije instortten, moet heel vervelend zijn geweest.

„Maar Turkije is dit jaar ongekend hard teruggekomen. Veel harder dan ik had verwacht. Veertig procent meer boekingen dan in 2017 en voor 2019 wordt een nog grotere groei verwacht. Daar gaan Spanje en Portugal weer last van krijgen, want het is het een of het ander. Als vakantiegangers een keer in Turkije zijn geweest, willen ze terug. Om de service en de vriendelijkheid en het feit dat je waar voor je geld krijgt. Omdat de uitbater van het plaatselijke café je zonder gene naar je salaris vraagt en waar je vandaan komt. En dan zegt: Oh, Utrecht, dan moet je mijn neef Ali in Lombok kennen! Die sfeer. En die is niet veranderd. Ik geniet er zelf ook elke keer van.”

Kon u zich wel voorstellen dat vakantiegangers afhaakten in verband met de politieke situatie in Turkije?

„Vakantie is vakantie en politiek is politiek. Als je naar de politiek gaat kijken, kun je eigenlijk nergens meer op vakantie gaan. Gambia, Italië met de huidige regering, Catalonië, aanslagen, vluchtelingenboten op het strand, overal is er wat en juist daardoor lijkt het alsof de impact op het publiek steeds minder wordt. Vroeger haalde een boot met vluchtelingen op het toeristische strand de voorpagina, nu staat het niet eens meer achterin. Omgaan met plaatselijke risico’s hoort bijna bij onze lifestyle. Ik weet niet of dat goed of slecht is. We moeten ons in ieder geval niet door angst laten regeren.”

Deze zomer opende Corendon het Village Hotel, het grootste hotel in de Benelux met 680 kamers. De Corendon-hoteltak breidt uit als een waanzinnige. Terwijl u toch uw sporen en miljoenen allang hebt verdiend.

„Het Village Hotel zou eerst 177 kamers bevatten. Dat is qua investeringen te behappen. Maar gaandeweg groeide en groeide het project. Een hotel van tachtig miljoen-plus werd het uiteindelijk, inclusief bioscoop en skybar. Hoe krijg je die financiering rond, dat is op een moment de vraag. Dan ga ik toch weer langs die afgrond scheren. Terwijl het helemaal niet nodig is.”

Waar komt die drang vandaan? Als jonge man had u de ambitie een miljoen te verdienen om zodoende financieel onafhankelijk te zijn. Dat lukte twintig jaar geleden met uw toenmalige shoarmazaak. U had vervolgens ook de boel de boel kunnen laten.

„Het is mijn ondernemershart, het is de onrust. Soms baal ik er echt enorm van dat ik zo in elkaar zit. Er moet altijd een groot project in het vooruitzicht zijn. Ik had me na het Village Hotel eigenlijk voorgenomen vijf jaar wat rustiger aan te doen. Ik wil niks meer. Ik stuurde mijn team op vakantie. Dat heeft een maand geduurd. Toen kreeg ik een telefoontje: ’Ik heb iets leuks voor je. Een hotel uit een faillissement, met 800 plus kamers op Curaçao.’ Ik dacht: voor die prijs laat ik het niet gaan. Een beetje zoals vrouwen verslaafd kunnen zijn aan shoppen. Het wordt het grootste hotel van het Koninkrijk der Nederlanden. We zijn begonnen en 1 december 2019 is het af.”

Maar het is misschien tegenwoordig voor een touroperator ook een must om eigen hotelbedden te hebben?

„Ook. We kochten tot voor kort hotelbedden vooral uit verdediging, om niet uit de markt te worden gedrukt door concurrerende partijen in de reiswereld. Ze verwerven marktaandeel door ter plekke hotels te kopen zodat wij geen goede bedden meer kunnen krijgen. Corendon moet daaraan wel meedoen om reizen aan te blijven bieden. Wij hebben honderden klanten die naar Ibiza willen maar als Corendon daar geen bedden heeft, lukt het niet. Dus koop ik er een hotel, Marble Stella Maris. En hup, afgelopen jaar 16.000 mensen met Corendon naar Ibiza. We hebben nu in totaal ruim 9600 bedden en daar komen er op korte termijn 2500 bij. De hoteltak is qua marge volgend jaar bijna groter dan de touroperating. Fantastisch om daarmee bezig te zijn en dat te zien opbloeien.”

Grote schalen met zoete hapjes zoals lokum en baklava komen op tafel. Uslu gebruikt de kleine pauze om op zijn telefoon op zoek te gaan naar een filmpje van het vliegtuig dat volgende maand geplaatst gaat worden in de tuin van het Corendon Village Hotel in Hoofddorp: de Boeing 747-400 ’City of Bangkok’. Wie de beelden van de gigantische luchtreus ziet, kan zich niet voorstellen dat de gigant binnenkort in een hoteltuin staat.

„Maar het kan! Het is allemaal precies uitgemeten. Het gaat op 9 februari een enorm spektakel worden. Het toestel wordt vanaf Schiphol over enkele kilometers vervoerd naar Badhoevedorp, de A9 zal ervoor worden afgesloten. Het is niet alleen heel spannend en creatief om zoiets als bedrijf te doen, het is ook goed voor de werknemers. Ze moeten trots zijn op Corendon. Zo van: dat flikken we toch maar weer met z’n allen.”

Bent u weleens bang dat het opeens gaat tegenzitten en uw succes ophoudt?

„Ik heb van mijn vader en moeder geleerd dat je altijd naar voren moet kijken. Als je met iemand alleen maar over vroeger zit te praten, word je daar heel somber van. In de toekomst kijken, kansen zien. Zo’n vijftien jaar geleden was er veel angst voor de Chinezen. Dat was een grote, economisch succesvolle horde die Nederland en Europa zou overspoelen. Dan kun je bang in een hoekje gaan zitten of je verzetten tegen deze belangrijke internationale ontwikkeling. Maar ik heb toen mijn zoon, hij is nu veertien, een Chinese naam gegeven: Zhen. Ik dacht: dan heeft hij straks in ieder geval dat voordeel als hij straks werk zoekt bij een Chinees bedrijf. Beter dan een Nederlandse of Turkse naam. Gevaren moet je als een kans zien. Gebruik maken van de ontwikkelingen in de maatschappij.”

Maar het moet u, van Turkse afkomst, toch zorgen baren dat Nederland steeds meer polariseert. Dat de bevolkingsgroepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan.

„Ik zie die verharding vooral in de media. En er is natuurlijk een stuk angst. We hebben hier met z’n allen een bepaalde welvaart opgebouwd en zijn bang dat we die kwijtraken door de nieuwkomers. Maar je kunt het ook anders zien: we hebben straks veel meer mensen nodig om de economie draaiende te houden. Ik ben wel eerlijk. Ik ben niet tegen asielzoekers maar wil liever geen asielzoekerscentrum in mijn achtertuin. Iedereen denkt zo. Maar in het gewone onderlinge menselijke verkeer is het vaak helemaal geen issue. Mensen die een beetje lelijke dingen zeggen over allochtonen en dan opeens tegen mij roepen: Daar bedoel ik jou natuurlijk niet mee!”

Maar u bent natuurlijk een succesverhaal. Na een opleiding mts elektrotechniek opgeklommen via een shoarmazaakje richting de reisbranche. Bent u vroeger eigenlijk weleens gediscrimineerd?

„Meerdere keren. Ik heb als jonge jongen vier maanden bij Fokker gewerkt. Daar deed ik het volgens mijn voorman heel goed. Toch kwam hij op een dag met een slechte boodschap: er werd gesaneerd en ik moest eruit. Ik was verbaasd: waarom ik? Volgens de voorman had meneer Van Dijk, de grote baas van die afdeling, mij simpelweg weggestreept om mijn achternaam. Die Turk kan wel weg. Daar was ik wel heel verbaasd over, want Fokker was een heel goede werkgever.”

Verbaasd? Niet woedend?

„Ach... Misschien discrimineren we allemaal weleens, bewust of onbewust. Ik stond afgelopen zomer in Turkije met mijn zwager Mehmet aan een bar. Er komt een heel donkere man binnen die bijzonder goed Turks spreekt. Ik zeg, waar kom jij vandaan? Hij zegt, hoe bedoel je, ik kom gewoon uit Turkije. Ik antwoord hem: ik dacht, je spreekt zo goed Turks. Hij, steeds bozer: waarom zou ik geen goed Turks spreken als ik uit Turkije kom? Zomaar was ik ervan uit gegaan dat hij vanwege zijn donkere huidskleur elders vandaan kwam. Dat was helemaal niet discriminerend bedoeld, maar hij vatte het wel zo op. Ik probeerde het uit te leggen. Maar de discussie werd steeds ingewikkelder en hij steeds gepikeerder. Dus ik heb het maar zo gelaten en ben weggegaan. Als het op zo kleine schaal tussen twee mensen al zo scheef kan gaan, dan kun je nagaan hoe het in het groot uit de hand kan lopen.”

Misschien zou u zichzelf meer als rolmodel en voorbeeld moeten opwerpen?

„Oh nee. Ik ben ook gewoon een man die fouten maakt, geen heilige. Het is wel zo dat bij Corendon gemiddeld meer mensen van verschillende achtergronden en nationaliteiten werken dan bij andere bedrijven. Afghanen, Iraniërs. Ze weten: hier worden we nooit gediscrimineerd. Iedereen is mens, wij kijken niet naar huidskleur of geloof. Dat is, denk ik, wel een absolute zekerheid en een veiligheid.”

Uw moeder wilde trouwens niet dat u ondernemer werd.

„Beslist niet. Mijn vader zat ook in zaken en was nooit thuis, had vriendinnen links en rechts. Mijn moeder had iets van: ga jij maar in loondienst werken, bij de PTT of zo. Dan heb je veiligheid tot aan je pensioen. Ik heb ook bij de PTT gewerkt, ik was een jongetje dat naar zijn moeder luisterde. Maar ik zag al snel in dat die loondienst me financieel op de lange termijn erg weinig zou opleveren. Ik wilde immers naar dat miljoen toe.”

Zou u ook in een heel andere branche dan de reiswereld succes kunnen hebben? Koekjes, tuindeuren?

„Ik denk het wel. Maar wat overheerst, is dat het een positieve lading moet hebben. Het moet leuke business zijn. Ik zou geen advocaat of saneerder willen zijn. Doorlopend mensen ontslaan of zware gesprekken voeren over problemen. Vreselijk. Ik geniet van de reiswereld. Mensen die op vakantie gaan, zijn altijd vrolijk. Ze zijn in een heel andere gemoedstoestand. Ze betalen op Schiphol zonder blikken of blozen 8,25 euro voor een glas wijn terwijl ze thuis de caféhouder op de hoek zouden uitschelden om zo’n prijs. Maar op vakantie is het oké.”

Is het ook oké, 8,25 euro voor een glas wijn?

„Natuurlijk is dat helemaal niet oké! Maar op vakantie wil je geen ruzie maken. Je bent een blije man of vrouw die met leuke dingen bezig is. Klanten spreken me vaak aan op bestemmingen en willen me dan bedanken. In het begin had ik zoiets van: waarom, jij betaalt hiervoor? Dat hoeft helemaal niet. Maar ik vind het toch heel leuk en dat motiveert me enorm.”

Nu is de toerist natuurlijk de nieuwe roker, zou je kunnen zeggen. Er zijn al steden met een verbod op rolkoffers.

„Wij sturen onze klanten niet naar gebieden waar ze niet welkom zijn. Corendon gaat niet naar Barcelona. Wel naar Ibiza en Hurghada, daar zijn ze dolblij met de toeristen. En naar Macedonië. Daar creëren wij veel werkgelegenheid waar ze ontzettend dankbaar voor zijn. Zowel de klanten als ik worden er op handen gedragen.”

In Amsterdam spugen ze in de binnenstad bijna op de toeristen.

„Je moet het toerisme niet tegenhouden. Je moet het wel sturen. Als je marketing al jarenlang op vier grachten en de hoerenbuurt is gericht, moet je vervolgens niet zeuren dat het zo druk wordt. Je moet zorgen dat ze naar andere plaatsen gaan. Neem Sevilla. Vroeger was het alleen bekend van de sinaasappels en ging iedereen alleen naar Barcelona. Toen kwam er een mooi museum. Nu komen er miljoenen mensen. Waarom promoten we niet Beverwijk met de Zwarte Markt? Waarom doen we niet iets aan Zandvoort? Ik ben in heel wat badplaatsen geweest en Zandvoort staat in mijn top vijf van lelijkste plaatsen.”

U heeft als puber nog een bijbaantje gehad bij de Vomar. Uw vakken moesten het mooist zijn van alle vakken in de supermarkt.

„Ik ben altijd erg van het detail. Als ik door een van de hotels loop, zie ik alles en let ik overal op. Aan het einde van de herfst zeg ik: waarom staan die terrasstoelen nog buiten? Bij dit City Hotel was de slagboom kapot, er was een pizzakoerier tegenaan gereden. Daar kan ik me mateloos aan ergeren.”

Bent u meneer Van Dijk van Fokker eigenlijk niet heel dankbaar? Als u niet was ontslagen, had uw leven een heel andere wending kunnen nemen.

„Misschien moet ik dat wel zijn, ja. Als ik een klap krijg, ben ik op mijn best. Want dan kom ik duizend keer harder terug.”

CV

Geboren

3 januari 1968 in Emirdag, Turkije

Opleiding

Mbo elektrotechniek

Banen

Fokker en PTT

Bedrijf

Richtte in 2000 samen met zakenpartner Yildiray Karaer Corendon op

Privé

Getrouwd, 3 kinderen