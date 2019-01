Corendonbaas Atilay Uslu: „We kochten hotelbedden uit verdediging”

Deze zomer opende Corendon het Village Hotel, het grootste hotel in de Benelux met 680 kamers. De Corendon-hoteltak breidt uit als een waanzinnige. Terwijl u toch uw sporen en miljoenen allang hebt verdiend.

„Het Village Hotel zou eerst 177 kamers bevatten. Dat is qua investeringen te behappen. Maar gaandeweg groeide en groeide het project. Een hotel van tachtig miljoen-plus werd het uiteindelijk, inclusief bioscoop en skybar. Hoe krijg je die financiering rond, dat is op een moment de vraag. Dan ga ik toch weer langs die afgrond scheren. Terwijl het helemaal niet nodig is.”

Waar komt die drang vandaan? Als jonge man had u de ambitie een miljoen te verdienen om zodoende financieel onafhankelijk te zijn. Dat lukte twintig jaar geleden met uw toenmalige shoarmazaak. U had vervolgens ook de boel de boel kunnen laten.

„Het is mijn ondernemershart, het is de onrust. Soms baal ik er echt enorm van dat ik zo in elkaar zit. Er moet altijd een groot project in het vooruitzicht zijn. Ik had me na het Village Hotel eigenlijk voorgenomen vijf jaar wat rustiger aan te doen. Ik wil niks meer. Ik stuurde mijn team op vakantie. Dat heeft een maand geduurd. Toen kreeg ik een telefoontje: ’Ik heb iets leuks voor je. Een hotel uit een faillissement, met 800 plus kamers op Curaçao.’ Ik dacht: voor die prijs laat ik het niet gaan. Een beetje zoals vrouwen verslaafd kunnen zijn aan shoppen. Het wordt het grootste hotel van het Koninkrijk der Nederlanden. We zijn begonnen en 1 december 2019 is het af.”

Maar het is misschien tegenwoordig voor een touroperator ook een must om eigen hotelbedden te hebben?

„Ook. We kochten tot voor kort hotelbedden vooral uit verdediging, om niet uit de markt te worden gedrukt door concurrerende partijen in de reiswereld. Ze verwerven marktaandeel door ter plekke hotels te kopen zodat wij geen goede bedden meer kunnen krijgen. Corendon moet daaraan wel meedoen om reizen aan te blijven bieden. Wij hebben honderden klanten die naar Ibiza willen maar als Corendon daar geen bedden heeft, lukt het niet. Dus koop ik er een hotel, Marble Stella Maris. En hup, afgelopen jaar 16.000 mensen met Corendon naar Ibiza. We hebben nu in totaal ruim 9600 bedden en daar komen er op korte termijn 2500 bij. De hoteltak is qua marge volgend jaar bijna groter dan de touroperating. Fantastisch om daarmee bezig te zijn en dat te zien opbloeien.”

Grote schalen met zoete hapjes zoals lokum en baklava komen op tafel. Uslu gebruikt de kleine pauze om op zijn telefoon op zoek te gaan naar een filmpje van het vliegtuig dat volgende maand geplaatst gaat worden in de tuin van het Corendon Village Hotel in Hoofddorp: de Boeing 747-400 ’City of Bangkok’. Wie de beelden van de gigantische luchtreus ziet, kan zich niet voorstellen dat de gigant binnenkort in een hoteltuin staat.

„Maar het kan! Het is allemaal precies uitgemeten. Het gaat op 9 februari een enorm spektakel worden. Het toestel wordt vanaf Schiphol over enkele kilometers vervoerd naar Badhoevedorp, de A9 zal ervoor worden afgesloten. Het is niet alleen heel spannend en creatief om zoiets als bedrijf te doen, het is ook goed voor de werknemers. Ze moeten trots zijn op Corendon. Zo van: dat flikken we toch maar weer met z’n allen.”

