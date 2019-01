ANWB: Stel thuisreis uit Oostenrijk uit tot maandag

Afgesloten skigebieden, onbereikbare bergdorpen, verhoogd lawinegevaar en vooral héél veel sneeuw. Oostenrijk is getroffen door een ’sneeuwbom’. Wintersporters die vandaag naar huis willen maar nog niet zijn vertrokken uit Oostenrijk, kunnen beter nog een nachtje blijven.

In een groot deel van Beieren, het westen van Zwitserland en het noorden van Oostenrijk staan gigantische files. Bij de Fernpas in Tirol staan terugkerende wintersporters uren in de rij. Er zijn grote files ontstaan door afgesloten bergpassen en meerdere ongelukken vonden plaats.

In het zuiden van Duitsland en heel Oostenrijk kan tot wel een meter sneeuw vallen.