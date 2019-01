De Franse reuzendoder: Peugeot 309 GTI 16

Amsterdam - De Peugeot 309 GTI 16 sprint in de praktijk sneller dan de onverslaanbaar geachte BMW M3. Die ruige straatracer moest het begin jaren negentig afleggen tegen deze ogenschijnlijk doodnormale gezinsauto. Een vernedering voor de Duitse reus. De 309 GTI 16 is weliswaar niet het bekendste nummer van Peugeot, maar om meerdere redenen stiekem wel een van de lekkerste. In deze nieuwe aflevering van Peters Proefrit vertelt Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst wat deze snelle Peugeot zo bijzonder maakt.