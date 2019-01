Recept van de dag: slaatje met witte bonen

Nodig voor twee personen:

• 1 flinke gare bloemige aardappel

• 4 eetl prima olijfolie

• 3 eetl kruidenazijn

• 200 gr witte bonen uit blik (afgespoeld)

• 5 zongedroogde tomaatjes, fijngesneden

• 1 theel kappertjes

• 1 eetl fijngehakte peterselie

• zout, peper en theelepel mosterd

Bereiding:

Je neemt een grote gare aardappel, die snij je fijn en prak je met een vork verder. Beetje zout, beetje peper, beetje mosterd. Dan goed roeren en de olie erbij gieten. Is dat helemaal opgenomen, dan giet je er de azijn bij. Meng de uitlekte witte bonen erdoor met de fijn gesneden zongedroogde tomaten en wat kappertjes. Dan nog even flink wat peterselie. Oud zuurdesembood in de rooster of stukje stokbrood. Heb je nog wat kaas in huis? Een kampioenshapje, voor thuis dan!