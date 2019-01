Deze drie kampeerauto’s koop je voor €30.000

Occasionselectie

Fiat Ducato (2006-heden)

De Ducato wordt door vakmensen als de ideale basis voor een kampeerauto gezien. Overigens geldt hetzelfde voor de vrijwel identieke uitvoeringen van Peugeot en Citroën. De integrale modellen zijn grote en vrij zware campers. Via gaspedaal.nl vinden we de zespersoons Ducato (2008, 88.000 km) bij een autobedrijf in Galder, die voor € 29.500 is voorzien van onder meer airconditioning, een douche en toilet.

Ford Transit Custom (2006-2013)

Omdat de Transit het levenslicht als bedrijfswagen zag, heeft de Ford rechte wanden en een vlak dak. Dat resulteert in relatief veel interieurruimte. Een mooi voorbeeld is de Hymer (2010, 64.000 km) die we vinden bij een autobedrijf in Lierop. Deze Transit heeft slaapplaatsen in de alkoof boven de cabine en is uitgerust met onder meer een douche, toilet en standkachel. Prijs: €29.750.

Volkswagen T5 (2003-2015)

De Transporter blinkt vooral uit als ’buscamper’ en is ideaal voor kilometervreters die van camping naar camping rijden. In zo’n buscamper ontbreekt het aan ruimte voor douche of toilet. Vanwege hun populariteit zijn Volkswagen campers relatief duur. Er is best veel aanbod via gaspedaal.nl zoals de ’California’ met hefdak, standkachel, trekhaak en draaibare voorstoelen (2009, 119.000 km, €28.973) bij een autobedrijf in Scherpenzeel.

Oordeel van de Wegenwacht

Fiat Ducato

Het komt voor dat de bestelbus de sleutel niet herkent. Neem dus altijd de reservesleutel mee, plus de codekaart. Exemplaren op leeftijd kunnen versnellingsbakproblemen krijgen. Revisie is de enige juiste oplossing. De ANWB loopt weleens tegen slechte verkrijgbaarheid van onderdelen aan in het buitenland. Aanleveren vanuit Nederland is tijdrovend.

Ford Transit Custom

De 2.2-liter diesversies kunnen last krijgen van corrosie in de verstuivers. Dat euvel treedt op bij langdurige stilstand. Vervanging van verstuivers is duur, maar noodzakelijk: goed onderhoud, kwalitatief hoogwaardige brandstof en stallen met een volle tank zijn goede voorzorgsmaatregelen.

Volkswagen T5

Plotseling wegvallend motorvermogen wordt vaak veroorzaakt door een vastzittende of defecte EGR-klep. De Wegenwacht kan een vastzittend exemplaar nog lostikken, maar is de klep kapot, dan moet er een nieuwe in. Oudere diesels met pompverstuiver-injectie kunnen bij hogere kilometerstanden slijtage aan de cilinderkop oplopen.

Ons advies

Ben je in de markt voor een kampeerauto, dan is een voorstudie aanbevolen. Goedkoop kan bij een camper ernstig duurkoop worden, dus zorg voor een ruim budget. Wij gaan voor de Fiat vanwege z’n veelzijdigheid.

