Vertaalcomputertje mee op reis? Onze reisjournalist probeerde het uit

Herinnert u zich die Postbank-reclame uit 1994 voor de Talkmate nog? „Aiuto betekent help. Help!?” nadat een Italiaan in het water valt. Je kreeg dat vertaalapparaatje (met zes talen) als je een rekening opende. Vijfentwintig jaar later komen we steeds dichter bij de ’universele vertaler’ uit Star Trek!

Brend Kouwenhoven en Lennart van der Ziel kregen in 2016 het idee voor een vertaalgadget Travis toen zij in hun werkomgeving met twintig nationaliteiten te maken kregen. Hun droom om taalbarrières te doorbreken, is inmiddels werkelijkheid. De hardware komt uit het Chinese Shenzen waar de software wordt (door)ontwikkeld. De heren verkiezen een apparaatje boven een app omdat ze zelf de speaker, microfoon, stembesturing en knoppen kunnen optimaliseren. Bovendien is gebruik van een telefoon zelden toegestaan op het werk en geef je die liever niet aan een vreemde af.

Reden om als reislustig journalist Travis bij vrienden in Wenen Duits en Servo-Kroatisch te testen. De computer ligt lekker in de hand, heeft een gelikt zwart design met een touchscreen van 2,4 inch en een resolutie van 240 x 320 pixels. Niet veel, maar voldoende voor tekst en vlaggetjes. Opladen doe je met een usb-kabel. Travis (aangedreven door Android) maakt via wifi, simkaart (4G) of Bluetooth contact met 16 taal-engines in de hele wereld.

Via een knop ga je naar de taalselectie, waarna je naar de gewenste talen scrolt. Dat zijn er nu 105, waaronder Fries en drie soorten Chinees. Vervolgens spreek je na een druk op de knop een zin in de geselecteerde taal, waarna de vertaling uit de speaker komt en in beeld verschijnt.

Met mijn Oostenrijkse vrienden gaat Duits naar wens zolang ik duidelijk spreek. Omgevingsherrie kan echter een belemmering zijn.

Bij mijn Macedonische vrienden ervaar ik moeilijkheden omdat de vertaalstem (in tegenstelling tot Frans, Duits en Italiaans) blikkerig klinkt. Die vertalingen zouden eigenlijk automatisch moeten worden geüpdatet. Wie romantiek zoekt, moet zich netjes uitdrukken; de stem roept bij ongepaste woorden namelijk ’sterretje sterretje sterretje’.

Travis is een handig apparaatje met potentie. Hotels en de marechaussee zien mogelijkheden. Op de technologiebeurs CES in Las Vegas wordt deze week de Travis Touch Plus met taalleermodule geïntroduceerd, waardoor je behalve een tolk ook een taaldocent bij de hand hebt.

In ’t kort

Plus

Compact en eenvoudig.

Ruim 200 talen, offline een beperkt aantal. Geschikt voor wifi, simkaart en Bluetooth.

Min

Scherm is gevoelig. Geluidskwaliteit vertalingen wisselt.

Waardering ✭✭✭✩

Prijs: €199