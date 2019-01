In dit restaurant kun je bieden op de gerechten

De Spijsbereiders, die je misschien wel kent van hun pop-up restaurant Anderhalf, komen met De Spijsveiling: een veilingrestaurant die de gerechten (door de Spijsbereiders ook wel ’culinaire kunststukken’ genoemd) onder de hamer gaan.

In het tijdelijke restaurant in de Mariakapel in Den Bosch wordt de maître vervangen door een veilingmeester. Wie hier komt eten, stelt op een luchtige manier zijn of haar ideale menu samen.

Iedere avond is er plek voor 80 gasten die een vaste prijs van 90 euro betalen en in ruil daarvoor muntjes krijgen die kunnen worden ingezet bij de veiling. Zo kun je zelf je ideale menu samenstellen. Tijdens de veiling wordt bij elk gerecht het verhaal erachter verteld: hoe is het tot stand gekomen, waar komen de ingrediënten vandaan?

Welke gerechten er onder de hamer gaan, is nog een grote verrassing. Restaurantgasten krijgen pas op de avond zelf te horen wat er wordt voorgeschoteld. De Spijsbereiders beloven wel dat er voor ieder wat wils is: vlees, vis of vegetarisch.

De Spijsveiling vindt plaats op 14, 15 en 16 februari. Een ticket kost 90 euro en daarmee krijgen de gasten gegarandeerd vier gangen inclusief drank geserveerd.

Meer info en tickets: despijsveiling.nl