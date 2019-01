Dit vijfsterrenhotel in Venetië is perfect voor een romantische stedentrip

Zeg nooit tegen de staf van het vijfsterrenhotel Cipriani dat ze het Amstel Hotel van Venetië zijn, want de receptioniste is tot op het bot beledigd. Niets is te vergelijken met Hotel Cipriani, want mensen maken het verschil!

Niemand die dat meer bevestigt dan barman Walter Bolzonella (63) die er veertig trouwe dienstjaren op heeft zitten. Volgens hem maakt Cipriani dan ook het verschil door ’drupjes’ vriendelijkheid, aandacht, vrolijkheid en een scheutje gastvrijheid. De stichter van het hotel is de oude heer Giuseppe Cipriani, die ooit begon met Harry’s bar. Hij vond dat elke gast bij naam aangesproken moest worden. Ik moet zeggen: ’signora Roosendaal’ voelt toch wel chic.

Hotelgasten in korte broek en op teenslippers banjeren vanaf het megazwembad door het hotel. Of Giuseppe Cipriani dit op prijs had gesteld, betwijfel ik. Maar tijden veranderen, beseft ook Walter.

„In het begin van ons zestigjarige bestaan was het hier heel elegant. Zo”, Walter maakt halve buigbeweginkjes. „Maar toch ook informeel. Gasten werden familie, ik zeg altijd ’welkom thuis’ tegen mensen die hier al veertig, vijftig jaar komen.”

Het hotel oogt erg romantisch. Er zijn dan ook vele aanzoeken gedaan, met de ring in een vanonder verlicht glas Bellini. Sommige gasten komen jaren na een romantisch aanzoek terug om hun liefdesbaby te tonen.

Ook George Clooney komt graag in hotel Cipriani. De Amerikaanse acteur loopt dan direct naar de bar voor een Buona Notta-cocktail die Walter speciaal voor hem creëerde. „Dan roep hij me: ’Walter!’ Nee, ik serveer hem alleen cocktails, hij vraagt nooit om koffie!”

Maar goed ook, want in mijn elegante suite met alles erop en eraan staat een apparaat van Krups. Vast niks voor Mr. Nespresso.

In het kort

Interieur

Alles, van de parketvloeren tot de zware gordijnen, ademt grandeur. De badkamers lijken op een balzaal.

Ligging

Op het eiland Giudecca met uitzicht op de lagune van Venetië met voorbijvarende bootjes en een prachtige ontbijttuin. Rust op een steenworp afstand van het overvolle Venetië.

Service

Eigen bootdienst met een wachtsteiger met bel aan het Piazza San Marco. De kapitein helpt je galant aan boord.

Praktisch

Kamers vanaf 650 euro per nacht.

Info: belmond.com

