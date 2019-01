Anke en Fred vieren het leven met vakantie op Gran Canaria

Gran Canaria mooie traditie

Wie: Anke (68) en Fred (71)

Gaan naar: Gran Canaria

Accommodatie: bungalow

Tijd: een week

Reden: vakantie

„Jaren geleden gingen we in december altijd met de familie naar Gran Canaria. Aan die traditie kwam een einde toen Anke de diagnose kanker kreeg. Een succesvolle operatie en behandelingen volgden, maar jaren later werd de ziekte weer geconstateerd.

Drie jaar terug was het 25 jaar geleden dat zij voor het eerst werd geopereerd en ze is er gelukkig nog steeds. Dus bedachten wij, samen met onze kinderen, een plan om dat te vieren. Op Gran Canaria, in hetzelfde bungalowpark als waar we vroeger altijd zaten: Las Brisas.

Dat beviel zo goed dat we de traditie opnieuw hebben opgepakt. Dit is alweer het derde achtereenvolgende jaar dat we in december naar Gran Canaria gaan. Het weer is nog heel goed, dus als het even kan, liggen we lekker bij het zwembad en gaan we regelmatig uit eten. Club Dragon aan de boulevard, met livemuziek, is een van onze favoriete restaurants. Ook heerlijk om van Maspalomas over het strand naar Playa del Inglès te wandelen. Na een wandeling van een uur nemen we als beloning een glas sangria.

Luieren aan het zwembad, af en toe een kaartje leggen en we praten en lachen vooral veel. Verder gaan we weinig doen. Hoeft ook niet; we zijn gewoon blij dat we dit nog met elkaar kunnen doen.”

Met familie naar Azië en Oceanië

Wie: Theo (65) en Marion (63)

Terug uit: Australië, Japan, Maleisië

Accommodatie: familie/Airbnb/hotels

Tijd: 2 maanden

Reden: langgekoesterde wens

„Twee maanden naar Australië, Japan en Maleisië zonder (klein)kinderen vonden we nogal wat, dus hebben we ze vijf weken meegenomen. In Perth zijn we bij familie geweest. We reden rond in twee campers en later nog in twee auto’s. Daardoor konden we veel zien, maar hadden we ook tijd en ruimte voor onszelf. Via portofoons hielden we contact. Dat is heel goed bevallen.

We hebben veel gedaan in Australië zoals zwemmen met zeeleeuwen, walvissen spotten en dolfijnen voeren. Die vijf weken vlogen om! Daarna hebben we afscheid van kinderen en kleinkinderen genomen. Samen zijn we voor 3,5 week naar Japan gevlogen. Met onze huurauto zijn we het binnenland in gegaan om de natuur en de kleine plaatsjes ontdekken.

De tuinen en de tempelcomplexen maakten het meeste indruk, maar ook de andere cultuur, de aardige mensen en het feit dat alles daar zo goed is georganiseerd.

We hebben onze vakantie afgesloten op Langkawi, een eiland bij Maleisië. Om te relaxen, maar helemaal niks doen is niets voor ons. Dus we reden op een scootertje rond om wat van de omgeving te zien.

Over een jaar of twee hopen we weer een verre bestemming te bezoeken.”