Vakantietrend 2019: tot jezelf komen

Als alternatief voor drukke hotspots zoeken toeristen volgens haar plekken die ze meer voor zichzelf hebben. „Ook het microavontuur in eigen land is in 2019 in trek om even te ontsnappen uit de dagelijkse sleur.”

Daarnaast groeit volgens Aan de Stegge de behoefte aan bijzondere reizen, zoals een safari. „We willen graag met met een groep vrienden, familie en gelijkgestemden of mensen met dezelfde interesses op pad. Dat maakt de vakantie prettiger.”

Ook ziet zij dat actieve bootcampvakanties populair zijn, en mentale wellnessreizen om jezelf nieuwe energie te geven en herboren terug te komen. „De relaxte coconvakantie is er voor wie zich juist comfortabel en rustig wil opladen.”

Uit onderzoek van vakantiewatcher Aan de Stegge blijkt dat de positieve effecten van reizen op onze gezondheid en de impact van onze vakanties op het land waar we zijn, bewuster worden afgewogen. „De totale vakantiebeleving wordt steeds belangrijker. Als het kan willen meer toeristen duurzamer reizen”, meent ze.

De detourvakantie is volgens Aan de Stegge een reactie op massatoerisme met overvolle steden en stranden en urenlange wachttijden voor hoogtepunten. „We gaan dan liever weg van de gebaande paden”, stelt ze.

Hoewel andere onderzoeken uitwijzen dat we de echte toppers op onze bucketlijstjes toch ook niet willen missen. Dan maar even aanschuiven in de rij. Want we willen wel graag thuiskomen met het verhaal dat we de beroemde iconen van een vakantiebestemming in ieder geval hebben gezien.

Ook groeien volgens Aan de Stegge groepsreizen voor singles, net als groepsreizen voor mensen met dezelfde hobby’s, zoals yoga, koken, ondernemen, mountainbiken of wetenschappelijk onderzoek doen.

Roadtrips blijven volgens haar scoren, maar een andere trend is community camping, gekoppeld aan evenementen. „Hotels spelen verder in op de toenemende wens om offline te zijn, je kunt er terecht voor een digital detox en spirituele impulsen. Wie echt van de radar wil verdwijnen, kiest voor een vakantie op een plek waar geen dataverkeer mogelijk is.”

Nederlanders die graag op vakantie gaan in een vertrouwde omgeving, kunnen terecht in ’hometels’, hotels die als thuis voelen met eten wat de pot schaft en een knusse woonkamer waar gasten elkaar gezellig treffen, soms zelfs inclusief huisdieren om te knuffelen.

„Ook lummelen is dit jaar terug van weggeweest: simpelweg helemaal niets doen op een eenvoudige plek zonder al te veel afleiding. Lekker tot jezelf komen”, aldus Aan de Stegge.

