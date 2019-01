Zo ga je van de bijstand naar €44.000 per maand

Naam: Marsja van Kilsdonk (42), Ibiza

Beroep: online coach voor ondernemers

Netto inkomen: 44.000 euro per maand

Vaste lasten: 6695 euro

Sparen: niets

Toen & nu

„Tot voor kort had ik mijn financiën niet op orde. Ik kom uit een gebroken gezin, voelde me niet veel waard en regelde altijd alles zelf. Ik heb eigen kledingzaken gehad, werkte in loondienst, zette een werving- en selectiebureau op en belandde twee keer in de bijstand. Ik deed allerlei opleidingen, maar vond mezelf nooit goed genoeg.

Totdat ik ongepland zwanger raakte, net toen ik een buitenlands avontuur zou aangaan. Ik ben gaan inzien hoe belangrijk het is om naar jezelf uit te spreken dat je goed genoeg bent en dat je moet geloven dat dingen lukken, want dan lukt het ook. Mijn eigen coachingsprogramma voor ondernemers BElief & Grow RICH werd een succes en intussen is het me via een netwerkmarketingbedrijf gelukt om zoveel te verdienen dat ik al mijn dromen kan waarmaken.”

Budget

„Mijn villa kost me 3000 euro per maand, de overige vaste lasten hier zijn ongeveer 500 euro. Het kinderdagverblijf kost 400 euro en voor mijn assistente/nanny betaal ik 1600 euro. Dan heb ik nog een huis in Nederland, met de daarbij behorende lasten. Voor de rest geef ik niet veel uit. Ik ben het gewoon nog niet gewend, ook al kan het nu makkelijk. Het is wennen om zoveel geld te hebben.”

Overzicht

„Ik was er nooit goed in. Maar als je wilt dat geld gaat stromen, moet je het goed beheren. De boekhouding voor mijn bedrijf houd ik goed bij, privé is het niet meer nodig om te checken wat er in- en uitgaat. Ik hoef niet na te denken of ik één, twee of drie broeken ga kopen, ik kan ze allemaal kopen. Niet dat ik dat doe, maar het voelt lekker dat het kan.”

Financiële misser

„Toen ik mijn werving- en selectiebureau heb opgezet, heb ik via een vriend een BV opgericht. Dat was een goede keuze voor dat moment; andere opties had ik eigenlijk niet, want ik had zelf geen geld. Maar achteraf gezien was het niet slim.

Ik moest een accountant hebben en het bedrijf moest ook weer via een accountant worden afgerond. Dat kostte allemaal extra tijd en geld. Als starter moet je eigenlijk gewoon een eenmanszaak beginnen. Ik zie het overigens niet als een misser, want ik heb er veel van geleerd.”

Duurste aankoop

„Laatst heb ik een dikke vette Jeep gekocht. Die kostte me 17.000 euro, maar het is een special edition, dus die verliest zijn waarde niet. Ik zie het ook als een goede investering. Sparen vind ik onzin, want je geld levert bij de bank toch niks op. Dan investeer ik liever. Ik heb mijn schulden afbetaald en een deel van de hypotheek op mijn appartement in Nederland afgelost.”

Ik droom van...

„Ik leef mijn droom! Ik wilde altijd graag in het buitenland wonen, maar moest het plan voor me uitschuiven toen mijn zoon Boaz kwam. Nu zit ik met hem in een miljoenenvilla op Ibiza. Weliswaar nog niet in mijn eigen villa, maar ik woon er wel.

Ik wil veel reizen: in januari ga ik bijvoorbeeld naar Aruba, in februari wil ik met Boaz het noorderlicht zien. Een andere droom is om hier op Ibiza een plek te creëren om ondernemers te coachen. Verder zou ik iets willen terugdoen voor de maatschappij, maar dat plan moet ik nog vormgeven.”

Meedoen? Mail naar VRIJ@telegraaf.nl